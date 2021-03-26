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長榮擱淺救援束手 蘇伊士運河塞船每天96億美元貨物被卡

台灣新聞組／台北26日電
長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）仍卡在蘇伊士運河。（路透）
長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）仍卡在蘇伊士運河。（路透）

長榮海運超大型貨輪長賜輪（Ever Given）仍卡在蘇伊士運河動彈不得，導致上百艘貨櫃輪等候通過，據估計，這起「塞船」事件導致雙向航運停擺，每天價值約96億美元的航運也跟著被卡住，初估蘇伊士運河受阻貨貿每小時損失約4億美元，彭博資訊報導，長榮海運已指出，船上任何操作上的失誤甚或不可抗力等等原因致船舶造成損害都是船東的責任，本次意外亦是如此。

路透引述產業消息人士指出，就算塞船問題在幾天內迅速解決，蘇伊士運河管理局和其他航行受阻的船運商，也可能因營收損失，而向日本正榮汽船公司、與保險業者求償數百萬美元。

負責長榮保險賠償的大英互保協會拒絕回應具體求償內容與金額，僅說明長榮投保涵蓋汙染與損害賠償。

長榮海運營運的巨型貨櫃輪「長賜號」23日在蘇伊士運河意外擱淺，造成雙向航道阻塞，至今拖船和挖泥船始終無法幫助長賜號脫困，目前救援作業已暫停，若天氣狀況許可，預計還會再另外派出四到五台拖船嘗試，也將透過排出貨輪壓艙水和燃料減輕重量。若上述辦法皆無果，會考慮利用高潮位脫困，最佳時機要等到28日，倘若再次失敗，則需再等12至14天。蘇伊士運河管理局25日表示，運河正「暫時停止航行」，直到長賜輪脫淺。

對於「長賜號」擱淺造成全球貨運延誤，這艘船的船東日本正榮汽船25日在官網發表聲明，表示脫淺作業極其困難，會和當局合作解決，並為造成不便致歉，也澄清船員皆平安無事，船隻也沒有漏油情況。

蘇伊士運河 長榮 保險

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