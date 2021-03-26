蘇伊士運河堵害擴大 打亂油氣供應 威脅衛生紙市場…

蘇伊士運河被堵，木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。（路透）

長榮海運營運的巨型貨櫃輪「長賜號」23日在蘇伊士運河 意外擱淺，造成雙向航道阻塞，對全球供應鏈帶來「蝴蝶效應」，將影響全球的石油 、天然氣 、銅的供應，甚至可能威脅衛生紙的生產。

Lloyd's List情報公司預估，目前有165艘貨輪等候行經蘇伊士運河，彭博資訊彙整的數據則顯示有約185艘。

根據彭博資訊，目前卡在蘇伊士運河的船隻中，包括40艘散裝貨船、35艘貨櫃輪、32艘一般貨物貨船、17艘油輪、17艘化學／產品載運船、15艘產品載運船、10艘液化丙烷氣載運船（LPG Tanker）、8艘活體動物載運船、六艘原油／石油產品載運船、四艘液化天然氣（LNG）載運船，以及一艘水載運船。

根據Allianz全球企業與專業公司資料，蘇伊士運河每天平均有超過50艘船行經，處理至少10%的全球貿易量；這條航道也是全球石油海運的要道，估計約10%的海運石油貿易都會經過這條水道。

Vortexa資深海運分析師利奇爾估算，蘇伊士運河「塞船」可能已中斷每天約200萬桶的原油與石油產品運輸。顧問機構Wood Mackenzie指出，若蘇伊士運河持續卡住，可能導致亞洲能從歐洲／地中海取得的石油腦與燃油減少，從而支撐亞洲產品價格。

由於蘇伊士運河也是全球液化天然氣（LNG）海運要道，分析師指出，若這起事件繼續拉長，可能衝擊LNG市場。

全球最大木漿製造商巴西Suzano也警告，全球貨輪塞船可能導致木漿供應中斷，衛生紙製造業者沒有充足木漿庫存的話，最終可能會影響衛生紙供應。