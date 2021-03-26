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黑白集／大排長「榮」 揭天然氣發電風險

黑白集
大潭藻礁議題當熱之際，長榮貨櫃輪蘇伊士運河塞船事件，讓台灣民眾看到了天然氣發電比重太高的風險。圖為退潮時才會出現的大潭藻礁。（本報資料照片）
大潭藻礁議題當熱之際，長榮貨櫃輪蘇伊士運河塞船事件，讓台灣民眾看到了天然氣發電比重太高的風險。圖為退潮時才會出現的大潭藻礁。（本報資料照片）

台灣最近有兩件事登上國際媒體，一件是300多人為吃鮭魚改名，一件是長榮超大貨櫃輪卡住蘇伊士運河。改名是故意的，擱淺則是意外，政府對這兩個「露臉」事件都異常低調；內政部只叫大家不要浪費行政資源，交通部則官樣文章地說會了解協助。

為鮭魚改名暴露台灣文化底蘊不足，「長賜號」擱淺，則真實牽動國際經貿變化。蘇伊士運河是歐亞之間的海上高速公路，去年通過這條運河的2萬艘船，共載運了一成二的全球貿易及一成石油。長榮貨櫃輪這一卡，當日國際原油價格因此上漲6％，金價止跌，上百艘要通過運河的船為此大排長龍。

「長賜號」是日本正榮公司擁有，由長榮承租，在巴拿馬註冊，這回要從大陸廣東載貨前往荷蘭。若非這次事故，人們還不知道貨櫃輪已造到這麼巨無霸的地步，其22萬噸載重量，超過標準的16萬噸蘇伊士型船隻甚多。蘇伊士運河南段寬僅200多公尺，長400公尺的長賜輪遇強風失控打橫，就卡在河道上了。

可見，貨櫃輪越造越大，固可降低運輸成本，航行風險也隨之增加。更糟的是，它一擱淺，便造成其他船隻無法通行。這點，在藻礁議題當熱之際，台灣民眾看到了天然氣發電比重太高的風險：天然氣船若回不來，有三接也沒用。

台灣 蘇伊士運河 長榮

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