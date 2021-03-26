我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

新聞評論／訓練意外 是重於泰山或輕於鴻毛？

聯合報社論
F-5E失事第四天，國軍25日首度出動兩棲偵蒐大隊橡皮艇和蛙兵，但水下能見度太差，無法搜索。軍方將持續搜救失蹤的上尉飛官潘穎諄。(記者潘欣中／攝影)
F-5E失事第四天，國軍25日首度出動兩棲偵蒐大隊橡皮艇和蛙兵，但水下能見度太差，無法搜索。軍方將持續搜救失蹤的上尉飛官潘穎諄。(記者潘欣中／攝影)

空軍兩架F-5戰鬥機空中擦撞墜毀，飛官羅尚樺中尉殉職，潘穎諄上尉仍下落不明。去年1月參謀總長沈一鳴遇難後，國軍15個月內五度空難，14名官兵死亡或失蹤，創下近年最糟飛安紀錄。儘管每次事故情境不同，不必憑直覺比附；但面對這麼高的空難頻率，國防部必須深入檢討其間結構性因素。

F-5年事已高是事實，但不代表失事必然因為老舊。根據已知資訊，事發前飛官從未稱機械有問題；在調整編隊位置時發生擦撞，新機也可能發生。因此，空軍當晚即初步認定，事故並非機械或天候因素。話雖如此，亦不代表F-5老舊不是問題。去年10月，朱冠甍上尉剛起飛即因座機故障跳傘，造成嚴重外傷不治，令人質疑F-5的老式彈射椅性能不足，無法保障低空跳傘安全。這次羅尚樺跳傘後死於顱內出血，再度強化指控的合理性。空軍也宣布，已編列7.8億元台幣預算為F-5更換新式彈射椅，年底開始交貨。

依軍方規畫，F-5機隊在2024年就將汰除；亦即新式彈射椅可能只使用一兩年。相較其他國家，有些在十餘年前即已換用新式彈射椅；若國軍及早改裝，朱冠甍與羅尚樺或有生還機會。先前軍方認為F-5退役在即，換椅不符成本效益；但如今在壓力下臨渴掘井，更凸顯決策反覆之不智。

軍方當然清楚換裝彈射椅的效益，但過去多年不做，主要還是軍費不足排不上優先順序。近年募兵使人員維持費上升，加以美國大開軍購善門、政府推動機艦國造，樣樣都吸走大筆預算。在經費有限下，維修保養、訓練等作業維持支出幾註定被犧牲。一時間，或許看不出問題，長遠卻是掏空戰力。

蔡政府標榜重視國防，但比起近年兩岸緊繃帶來的威脅升溫，預算增幅仍明顯不足。日前行政院長蘇貞昌宣稱，支持F-5更換彈射椅，「再多錢也要保護飛官」，乍聽慷慨，其實還是國防部自行從作業維持費勻支。為了這批彈射椅，勢將有其他項目的零件、油料被犧牲。

另一個怪象是，空軍判斷F-5失事原因並非機械故障，卻下令全軍暫停演訓，所有機種都停飛。這種心口不符的「特檢」，分明不是飛安考量，而是刻意擺出慎重處理姿勢，以免遭網民、名嘴謾罵。國軍近年淪入前閣揆郝柏村生前警告的「被罵倒」窘境，對外界批評極度介意，結果卻父子騎驢，愈陷愈深。犧牲專業、曲意逢迎的結果，除打擊官兵士氣，也引來更多質疑。「被罵怕」的另一表現，就是在重大事故發生時，以保密為由對外守口如瓶；俟新聞熱度過去，幾乎就事了無痕。這種諱莫如深的態度，只會導致更多不信任，對形象有害無益。

面對軍中事故頻傳，嫻熟議題操作的蔡政府發展出應對公式：第一時間總統親自出馬慰問家屬，同時鋪天蓋地動員將殉職官兵包裝為英雄。如此，固然化解政治危機，也成就自己「重視國防」的冠冕，但把大內宣當首務的結果，卻對事故誠實檢討造成阻礙，導致責任難以究明，直到下一場悲劇發生。

為因應不知何時到來的威脅，國軍永遠必須料敵從寬，訓練從嚴。台灣民眾必須建立正確觀念：官兵在承平歲月的傷亡，是維繫國家安全的必要代價；如果毫無意外，才需警惕。官兵固須有為國效命的情操，但國家卻必須讓他們的犧牲有價值。若藉由事故發現潛在問題，凝聚血的教訓，犧牲就是重如泰山；若只是因循遮掩，傷亡淪為白白送命，對於捐軀將士才是最大的悲哀與不敬。

預算 國防部 台灣

上一則

台美簽海巡合作備忘錄 趙少康：兩岸也可聯合保衛釣魚台

下一則

塵封半世紀…圓山東密道揭面紗 孔二小姐故居曝光

延伸閱讀

台空軍首度證實 F-5E朱冠甍殉職肇因：機械因素

台空軍首度證實 F-5E朱冠甍殉職肇因：機械因素
Ｆ-5E兩機擦撞傳「飛行違紀」論 空軍否認

Ｆ-5E兩機擦撞傳「飛行違紀」論 空軍否認
F-5E戰機失事 藍轟：有錢砸10億救鳳梨 沒錢換彈射椅

F-5E戰機失事 藍轟：有錢砸10億救鳳梨 沒錢換彈射椅
在台服役逾40年…不到5個月 老戰機F-5E三度出事

在台服役逾40年…不到5個月 老戰機F-5E三度出事

熱門新聞

飛官羅尚樺不幸殉職。圖/取自空軍官校官網

台空軍2架F-5E擦撞墜海 2飛官1尋獲不治 1仍失聯

2021-03-22 05:45
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54
美中阿拉斯加會談中，美方對台灣問題提出直接警告，但中方認為，美國直接介入台海的機率很低，圖為今年2月初通過台灣海峽的美軍勃克級導向飛彈驅逐艦馬侃號。（歐新社）

會談互嗆然後呢？兩岸關係「獨特」 美拆彈陷兩難…

2021-03-20 02:29
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

2021-03-24 15:29
福原愛的媽媽福原千代（右圖中）今天坐著輪椅現身松山機場，孫女小小愛與女婿江宏傑陪伴在旁，離情依依。圖／報系資料照、讀者提供

福原愛媽媽現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

2021-03-20 06:20
三軍總醫院骨科醫師花世源爆出外遇。(本報資料照片)

骨科名醫偷吃女醫產子 被控逼妻離婚棄財產

2021-03-20 02:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線