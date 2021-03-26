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去年F-5E失事 空軍證實恐機械故障

台灣新聞組╱台北26日電
國防部長邱國正列席立法院外交及國防委員會就四年期國防總檢討（QDR）進行報告。民進黨立委蔡適應等立委關切F-5彈射椅能否更新與能否保護飛官的問題。（圖：取自立法院直播畫面）
國防部長邱國正列席立法院外交及國防委員會就四年期國防總檢討（QDR）進行報告。民進黨立委蔡適應等立委關切F-5彈射椅能否更新與能否保護飛官的問題。（圖：取自立法院直播畫面）

去年10月空軍台東志航基地F-5E戰機失事，飛官朱冠甍殉職；空軍昨首度證實，很可能是機械故障。

至於在F-5E戰機墜機失蹤的上尉飛官潘穎諄，搜救行動昨進入第四天，國軍首度出動海龍蛙人，針對發現頭盔、救生衣及機骸的屏東縣滿州鄉九棚村鼻頭礁海域進行水下搜索，卻因海底能見度差，鎩羽而歸。另一位殉職飛官羅尚樺妻子昨挺著身孕守在靈堂，她親手寫下卡片，「這輩子太短、我們下輩子再續」。

國防部長邱國正昨天在立法院答詢時表示，未來面對國防部軍機、運輸事故，軍方願邀請運安會協助，讓公正第三方協助調查。汰換彈射椅並非始於此次事故，去年朱冠甍事故時就開始規畫；未來汰換進度會加快，也會注意安全問題。

近兩次飛行員彈射後均頭部重創殉職，空軍參謀長黃志偉表示，朱冠甍頭部遭重創原因，現在有找到「蛛絲馬跡」，朱的確有彈射出來，空中的飛行員有看到傘，但當時飛機姿態已右傾，彈射時向量是已對著海面，有一狀況是座艙罩雖已彈射脫離，但身體不正，因此撞及飛機隔框或其他地方；另一個狀況是彈射後人員的傘還在張開過程中，飛行員即撞及海面。

黃志偉也說，朱冠甍致死原因很可能是機械故障，但檢討過去飛行員彈射無法生還，主要是彈射時機太晚、飛機姿態不對；即使是最好的彈射椅，到那個狀況再彈射，也可能傷害飛行員。

國防部 墜機

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