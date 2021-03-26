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塵封半世紀…圓山東密道揭面紗 孔二小姐故居曝光

記者邱瓊玉、羅建怡／台北26日電
圓山大飯店開放「孔二小姐」孔令偉故居，裡頭陳列她生前使用過的獵槍、西裝外套、帳冊等。（記者羅建怡／攝影）
圓山大飯店開放「孔二小姐」孔令偉故居，裡頭陳列她生前使用過的獵槍、西裝外套、帳冊等。（記者羅建怡／攝影）

塵封半世紀的圓山大飯店「東密道」昨揭開神祕面紗。長67公尺、84個階梯的東密道，迂迴彎曲，牆面還凹凸不平，但設計全有特殊用意。圓山大飯店董事長林育生表示，東密道當初是設計給元首、外國重要貴賓逃生用，密道彎曲是為了避開後頭追兵和子彈，牆面凹凸是「防暴錐」設計，加強吸音效果。

圓山大飯店14層樓的宮殿式主建築1973年落成，當時就規畫東西兩密道，特地為了故總統蔣介石規畫的緊急逃生路線，圓山大飯店也是當今全球唯一室內有此設計的國際級飯店。

相較於2019年就已開放的西密道，東密道長度較短，但通道較窄，且因防暴錐設計，在內部講話、走路都沒回音，厚實的鋼筋水泥，讓手機完全沒收訊；因密道內高低不一，若是身高超過170公分的人走在裡面，有時可能得稍微彎腰走過；還架設43盞防爆燈，若發生爆裂事件，碎片不會飛濺四射。

東密道出口接到圓山秘境花園，隨後則是到人稱「孔二小姐」的孔令偉故居，一牆之隔的是中央廣播電台以及北安路。林育生說，坊間都傳圓山密道通到松山機場、士林官邸，但都是謠言，西密道通到劍潭公園，東密道則算通往北安公園。當時是規畫若外國貴賓、元首逃難時，可走東密道通往基隆河，搭水上飛機前往角板山的地下指揮所避難。

至於孔二小姐故居僅開放二樓，內部除陳列孔令偉生前使用過的獵槍、西裝外套、帳冊、最愛的屏風雕刻外，還有國宴餐盤、國宴酒、老照片等。據老員工回憶「看過孔二小姐用獵槍打老鼠」。

林育生說，西密道2019年開放後，短短三個月吸引5萬人次參觀，去年則有超過17萬人次，如今東密道也開放，相信將帶來新一波國旅熱潮。配合東密道開放，圓山大飯店特別推出住房專案。

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