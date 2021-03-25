疫苗採購比軍購機密？勿以防疫之名迴避監督

圖為彰化秀傳醫院開打AZ疫苗。（記者林敬家／攝影）

全球防疫 進入新階段，各國搶購疫苗 分秒必爭。台灣 上階段防疫有成，現在疫苗採購卻迭遭質疑，採購明顯落後，也影響後續防疫，更延緩台灣國境開放，疫苗採購攸關國人權益，透明更是世界趨勢，執政的民進黨不應再找藉口迴避監督。

新冠肺炎疫情肆虐全球，先前防疫有功，讓台灣成為行政院長蘇貞昌口中「亂世中福地」。但當各國陸續進入施打疫苗防疫之際，台灣卻幾成疫苗「國際孤兒」，衛福部長陳時中稱有「外力」阻擾，但「外力」是誰，卻又語帶曖昧，加深外界對疫苗採購的疑慮。

歐美對新冠疫苗的採購價格，網路上都查得到，歐盟以每劑價格12歐元（約14.7美元）採購輝瑞BNT疫苗，比美國採購的19美元便宜，原因是歐盟曾投資德國的BNT；比利時預算部長更曾直接在推特上公布該國疫苗採購價格。

公開透明，本應是民主國家採購基本原則；反觀國內，不但曾傳有民進黨立委介入，政府對疫苗遮遮掩掩的態度，把疫苗採購搞得比軍購還機密，也難怪更讓人懷疑採購過程有鬼。

在野陣營要求成立疫苗採購調閱小組，陳時中諷刺，只是滿足立委好奇心，對疫苗採購無幫助，還有洩密、影響採購問題。卻又在媒體專訪中表示「都簽約了，買貴要反悔也來不及」，言詞中充滿「左手打右手」的矛盾。

綠營民代除完全無視監督責任，只會扣在野陣營是要幫對岸疫苗關說的帽子，烏賊戰後，採購疑雲仍無解。

朝野願意成立調閱小組，算是讓爭議回歸正軌的第一步，但要真正解開僵局，還是必須排除政治考量，別再以防疫之名迴避監督。