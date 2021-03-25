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水情亮紅燈！中苗4/6起「供5停2」民眾搶購桶裝水

台灣新聞組╱台北25日電
中部地區水情不佳，日月潭底漸浮現，遊客在伊達邵碼頭八角亭看著眼前景象。(記者黃仲裕／攝影)
中部地區水情不佳，日月潭底漸浮現，遊客在伊達邵碼頭八角亭看著眼前景象。(記者黃仲裕／攝影)

台灣西部水情緊急，雖然連兩天全台有雨，但水庫水位仍低，無法紓解水情。經濟部長王美花昨天下午主持旱災中央災害應變中心工作會報，會後宣布台中、苗栗4月6日轉為水情「紅燈」，將實施分區供水，採分兩區「供五停二」，共影響106萬戶；高雄也因高屏溪流量持續降低，燈號轉為橙燈。

王美花說，紅燈何時解除，「要老天爺賞臉」；經濟部稍晚說明，5月底前台中、苗栗如果能累積300毫米雨量，就能脫離紅燈缺水窘境，停止分區限水。

氣象局表示，受鋒面影響，儘管昨全台有雨，不過整體降雨地區依舊比較偏向台中以北地區；反倒是南台灣集水區，水氣就沒有很多，昨因鋒面通過時間很短，實際累積雨量真的有限。德基水庫蓄水率持續下探，昨降到5.9%；日月潭水庫水位也持續降，相較最高水位降了十公尺，蓄水率39.1%，大觀電廠表示是建成以來未遇的最低水位；嘉義和台南水庫進帳都有限，高雄的水庫水位也仍續降。

氣象局預估，未來兩周、到4月分水情還是正常偏少。因此災害應變中心決議，進一步加大管制。

全台水情最嚴峻的竹、苗、中三個橙燈地區當中，台中、苗栗地區將在春假後的4月6日起轉為紅燈，採「供五停二」，不過台中科學園區、后里科學園區由於使用專管，以及部分取用地下水區域，將不會納入分區停供，採直接減供15%；台中、苗栗工業區則都被納入「供五停二」範圍。

用水量大的美髮、洗車業如臨大敵，不少居民大呼「要搶水了」，部分賣場與商店桶裝水銷售量增加，連水桶都在搶。網路上也掀民怨，認為連續停水兩天對民生來說衝擊太大，為何不能採取「供三停一」、「供二停一」等方式，減少民眾生活不便？王美花表示，之所以每周連續停兩天，是因為停水的操作其實非常困難，且大部分家戶都有儲水水塔還可以利用。

但網友評估，有小孩的家庭光靠水塔的水，恐怕只能撐過一天，第二天就不能洗澡，也有網友開玩笑問綠營政治人物，是否要比照領口罩時，以「我OK，你先洗」相挺。

台灣 日月潭

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