我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

三接停工 增加燃煤？藍委：不公布電力報告怎知真假？

記者黃有容、蔡晉宇／台北25日電
彭博分析師認為，台灣水情告急可能僅是燃眉之急，科技大廠未來幾年還可能面臨缺電危機。（本報資料照片）
彭博分析師認為，台灣水情告急可能僅是燃眉之急，科技大廠未來幾年還可能面臨缺電危機。（本報資料照片）

珍愛藻礁公投可望在8月28日登場，若公投通過，行政院承諾三接將停工；至於後續燃氣缺口是否只能靠中火燃煤補上？經濟部長王美花昨未正面回應，表示若要求供電穩定，少了仰賴三接供應天然氣的大潭八、九號機組，「勢必要增加燃煤」。

蔡政府與環團的對話平台破局，47名學者發起連署，預計下周舉辦座談會，尋找可能修正或替代方案，昨晚已有167人參與連署；經濟部次長曾文生昨說，如果有邀請，他會去座談會。藻礁公投領銜人潘忠政昨說，不予置評，仍依既有步調進行。

蔡英文總統昨在民進黨中常會時表示，政府應好好讓人民了解施政內容，避免公投案變成國民黨操作的議題。

國民黨立委楊瓊瓔昨在經濟委員會質詢，藻礁公投若過關，三接是否馬上停工？王美花說，將依公投法執行，屆時只能以其他電力調度補上燃氣缺口。

記者追問，電力缺口是否只剩下減少中火燃煤降載、讓中火燃煤機組「燒好燒滿」？王美花受訪時「笑而不答」。

針對其他方案，王美花指出，三接就是要供天然氣給大潭八、九號機組，三接若沒蓋，大潭七號機組還可以從台中調度，但海管、陸管也就此到了輸送極限值，沒有餘裕再供八、九號機組。為了供電穩定，勢必要增加燃煤讓供電安全；但未來幾年，包括興達電廠燃煤機組、協和電廠燃油機組都會陸續除役。

根據電業法，政府每年應公布國家整體電力資源供需狀況。國民黨立委謝衣鳳昨質疑，能源局已兩年未公布全國電力供需報告，政府說不蓋三接對減煤就會有影響，但資料不拿出來，怎麼知道說的是真是假？王美花說，這是能源局在資訊公開上的疏忽，會盡速公布。

公投 藻礁 國民黨

上一則

國民黨中常會邀演講 趙少康爽快答應：該批仍會批

下一則

分居15年…王令麟被離婚 妻蔡咪咪跨海訴請離婚准了

延伸閱讀

水荒擴大 竹科恐「供五休二」 廠商緊張 開始準備大量水車

水荒擴大 竹科恐「供五休二」 廠商緊張 開始準備大量水車
新聞幕後／王文淵一句話 王美花府內挨訓

新聞幕後／王文淵一句話 王美花府內挨訓
經長拋科學園區鑿井抗旱 專家打臉：杯水車薪、不敷成本

經長拋科學園區鑿井抗旱 專家打臉：杯水車薪、不敷成本
護藻礁連署衝破50萬份 環團促辯論

護藻礁連署衝破50萬份 環團促辯論

熱門新聞

飛官羅尚樺不幸殉職。圖/取自空軍官校官網

台空軍2架F-5E擦撞墜海 2飛官1尋獲不治 1仍失聯

2021-03-22 05:45
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54
日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日在台灣推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字者就能免費吃壽司，意外掀起全台改名潮。路透

台「鮭魚之亂」登上外媒 英衛報：官員勸民眾停止改名

2021-03-18 09:07
福原愛的媽媽福原千代（右圖中）今天坐著輪椅現身松山機場，孫女小小愛與女婿江宏傑陪伴在旁，離情依依。圖／報系資料照、讀者提供

福原愛媽媽現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

2021-03-20 06:20
美中阿拉斯加會談中，美方對台灣問題提出直接警告，但中方認為，美國直接介入台海的機率很低，圖為今年2月初通過台灣海峽的美軍勃克級導向飛彈驅逐艦馬侃號。（歐新社）

會談互嗆然後呢？兩岸關係「獨特」 美拆彈陷兩難…

2021-03-20 02:29
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

2021-03-24 15:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架