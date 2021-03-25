三接停工 增加燃煤？藍委：不公布電力報告怎知真假？

彭博分析師認為，台灣水情告急可能僅是燃眉之急，科技大廠未來幾年還可能面臨缺電危機。（本報資料照片）

珍愛藻礁公投 可望在8月28日登場，若公投通過，行政院承諾三接將停工；至於後續燃氣缺口是否只能靠中火燃煤補上？經濟部長王美花昨未正面回應，表示若要求供電穩定，少了仰賴三接供應天然氣的大潭八、九號機組，「勢必要增加燃煤」。

蔡政府與環團的對話平台破局，47名學者發起連署，預計下周舉辦座談會，尋找可能修正或替代方案，昨晚已有167人參與連署；經濟部次長曾文生昨說，如果有邀請，他會去座談會。藻礁公投領銜人潘忠政昨說，不予置評，仍依既有步調進行。

蔡英文總統昨在民進黨中常會時表示，政府應好好讓人民了解施政內容，避免公投案變成國民黨 操作的議題。

國民黨立委楊瓊瓔昨在經濟委員會質詢，藻礁公投若過關，三接是否馬上停工？王美花說，將依公投法執行，屆時只能以其他電力調度補上燃氣缺口。

記者追問，電力缺口是否只剩下減少中火燃煤降載、讓中火燃煤機組「燒好燒滿」？王美花受訪時「笑而不答」。

針對其他方案，王美花指出，三接就是要供天然氣給大潭八、九號機組，三接若沒蓋，大潭七號機組還可以從台中調度，但海管、陸管也就此到了輸送極限值，沒有餘裕再供八、九號機組。為了供電穩定，勢必要增加燃煤讓供電安全；但未來幾年，包括興達電廠燃煤機組、協和電廠燃油機組都會陸續除役。

根據電業法，政府每年應公布國家整體電力資源供需狀況。國民黨立委謝衣鳳昨質疑，能源局已兩年未公布全國電力供需報告，政府說不蓋三接對減煤就會有影響，但資料不拿出來，怎麼知道說的是真是假？王美花說，這是能源局在資訊公開上的疏忽，會盡速公布。