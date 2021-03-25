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三接歷史共業 賴清德、鄭文燦成箭靶

記者 周佑政
副總統賴清德。（圖：總統府提供）
副總統賴清德。（圖：總統府提供）

四大公投來勢洶洶，綠營人士指出，藻礁爭議除了衝擊蔡政府，更傷及民進黨兩名「儲君」，一位是行政院長任內通過三接環評的副總統賴清德，另一位是身為地主的桃園市長鄭文燦。

賴清德擔任閣揆時是「三接換深澳」的主要決策者，時任環保署副署長詹順貴因理念不同而請辭。詹順貴日前在臉書分享一則媒體報導「三接備案曾露曙光」，他批評「報導所引述的政黨知情人士所言，明顯為賴清德擦脂抹粉，卻幾乎顛倒黑白，令人不齒」。詹順貴公開的強烈措辭，有民進黨立委說，詹順貴把最近靜悄悄的賴清德推上火線了。

詹順貴表示，當時賴清德不願盡快宣布停建深澳電廠，8月底公開表示希望三接能在9月底通過，「讓他可喊停深澳換三接」，結果適得其反。接著他與時任環保署長李應元被要求每周開環評大會，直到開到三接案通過為止；他無法認同，即決定請辭。

藻礁公投領銜人潘忠政多次批評，賴清德對三接環評下指導棋。台灣公民參與協會理事長何宗勳也說，賴在台南市長任內，動保議題處理得很好，但南鐵東移，賴跟公民團體的關係非常緊張，「這是賴清德從政迄今非常大的傷痕」。

藻礁逼環團站在蔡政府的對立面，鄭文燦也難以倖免。潘忠政曾質疑，2014年中油就有台北港替代方案，鄭文燦應向中央爭取換址，也可畫藻礁區為保護區，或用文資法把桃園自然海岸畫為暫定自然地景，但鄭都推說是中央的職權。

三接案宛如藍綠政府的「歷史共業」，賴清德、鄭文燦都難免成為箭靶，兩人有望更上層樓，但藻礁與三接議題將一路如影隨形。

桃園市長鄭文燦。(中央社)
桃園市長鄭文燦。(中央社)

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