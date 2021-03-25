國際影音平台 公視書審未過

公共電視投標「國際影音平台」審查未過。(本報資料照片)

一波三折！預計今年上半年上路的「國際影音平台」，文化部日前以限制性招標邀公視投標，由九名委員組成審查委員會。23日召開第一次審查會議進行書面審查，根據掌握消息，公視因未根據標規設置獨立組織營運國際影音平台、專款專用，書面審查不合格未通過，形同「流標」。

至於未來要重新招標或請公視修正補件即可，因涉及採購法規定，文化部目前也還未確定下一步。中央社高層上周已當面向層峰報告，表達繼續爭取經營國際影音平台的意願，黨政高層則指示文化部長李永得要「合法解決爭議」。

公視代理總經理徐秋華說，目前尚未收到審查結果。至於評審質疑的「未設置獨立組織」，她表示，這是對獨立組織的定義看法不同，希望再做溝通，並能以補件方式修正。

國際影音平台計畫去年原本委託公視執行，因委託程序不完備引發爭議，遭質疑「政府黑手伸入公視」。為平息爭議，文化部去年7月底宣布終止委託公視，並於9月委託中央社執行前導計畫；半年後此事再度峰迴路轉，公視上月底召開董事會，以共識決通過爭取國際影音平台。

文化部依據政府採購法第22條規定，採限制性招標邀公視提案，另依政府採購法第18條得不經公告程序。文化部邀9名專業人士組成評審委員會，評審分兩階段，第一階段書面審查前天舉行，沒想到公視雖是獨家投標，卻在第一關便卡關。

知情人士表示，標案明定公視要成立獨立組織營運1年10億(台幣，約3400萬美元)預算 的國際影音平台、專款專用；文化部也明確告知公視此一標案規格。但公視送來的標案無視此一標規，讓評審大感意外。除了違反標規，9位評審給公視的分數也不高，無法達到合格的平均80分以上。

據了解，文化部也大感意外。目前除了盡速擬公文通知公視審查結果，也在思考下一步要怎麼做。原定接棒的公視如今投標卡關，中央社執行的國際影音平台前導計畫是否展延，都讓國際影音平台再添變數。