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台灣鳳梨外銷新加坡 被指不甜又黑心

台灣新聞組╱綜合25日電
有新加坡台商質疑部分鳳梨不甜，有的還會黑心。圖為示意圖。(記者謝進盛／攝影)
有新加坡台商質疑部分鳳梨不甜，有的還會黑心。圖為示意圖。(記者謝進盛／攝影)

台灣鳳梨遭大陸禁止輸入後，海內外拚外銷救鳳梨。但近日有新加坡台商投書說，台灣出口到新加坡的部分鳳梨不甜，有的還有「黑心」問題，呼籲改善外銷品管。農委會主委陳吉仲昨說，可能是少數，非盛產期有些品質要加強，但3月下旬後出口的品質會很好，已要求產地端加強標準作業程序。

農糧署南區分署說，鳳梨出現黑心是因低溫貯藏不當，已提醒貿易商要保持在攝氏12至15度，另不要太早採收，以免太青沒甜度，造成品質不佳。

大樹農會總幹事歐幸娟說，有的外銷貿易商為趕貨，可能在鳳梨才一目黃，甚至根本還綠的，就催農民採收，加上外銷過程變數，品質就可能受影響。

台南區農改場研究員黃士晃說，台農17號（金鑽鳳梨）是較易受寒害的品種，以前銷大陸約三天可到，但到新加坡要七、八天，若低溫貯藏不當，尤其是逾兩周就更會出現黑心問題。

此外，民眾黨立委高虹安昨表示接獲糕餅業者陳情，指與他們合作的兩岸物流業者通知，大陸海關口頭提醒，不要再送鳳梨酥來了，憂心鳳梨酥透過小三通外銷大陸的管道恐也被禁止。去年台灣以鳳梨酥為大宗的糕餅類，輸出陸港澳產值達30億元(台幣，約1億美元)。

不過，有台灣糕餅業者指未接獲相關禁售消息；衛福部食藥署昨晚也發聲明說，未接獲大陸禁止台灣鳳梨酥輸入的資訊。

至於鳳梨鮮果外銷品質問題，陳吉仲說，兩、三周前就要求產地端要加強標準作業程序，包括所有外銷供果園、集貨包裝廠的冷鏈、甚至處理介殼蟲等作業，要確保輸出品質達到國外消費者市場要求。

台灣 新加坡 低溫

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