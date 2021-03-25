再戰一波…藍突襲綠退讓 疫苗調閱小組復活

針對立法院是否成立「疫苗採購調閱小組」，朝野立委24日在委員會相互指責，最後確認成立調閱小組，但時間未定。（記者曾吉松／攝影）

質疑新冠肺炎疫苗 採購黑箱，國民黨 團上周四在立法院衛環委員會突襲提案成立疫苗採購調閱小組，本周兩度引發藍綠大戰，昨雙方三度交鋒，十多名國民黨立委「突襲」霸占主席台，召委陳瑩無法上台，雙方舌戰逾三小時，民進黨 最後同意成立，但成立日期須由朝野協商決定，疫苗完成採購前恐難組成。

國民黨黨團副書記長陳玉珍表示，屆時看民進黨團提出的時間，「以拖待變是不容許的」，全民的眼睛都在看。

歷經周一綠營立委要求刪除上周議事錄混戰後，陳玉珍等人昨清晨6時就到衛環委員會，會議室一開就衝進去占領主席台，民進黨立委趕到時，已來不及搶回「地盤」，雙方互轟、現場砲聲隆隆。

陳玉珍說，如果疫苗採購有機密，可比照國防委員會召開秘密會議，「為何執政黨委員要閹割身為國會議員的監督權？」成立調閱小組就是要不分藍綠，為國人打破黑箱，將涉入疫苗採購的害蟲給抓出來。

陳玉珍質疑，衛福部採購BNT疫苗每劑45美元，比台灣東洋原本代理的31美元還高，而且東洋還願意吸收冷鏈建置的費用；但在「民進黨吳立委」攔阻後，衛福部談的價格飆到45美元，不止晚半年交貨，冷鏈費還要全民埋單，她質疑，多出的利潤進誰的口袋？

陳玉珍並表示，價格不是最關切的議題，調閱小組的重點放在疫苗取得的速度。

藍綠互嗆論戰近3小時，民進黨團總召柯建銘及國民黨團總召費鴻泰離席協商，衛環委員會終於在中午12時召開，朝野同意通過臨時提案，成立疫苗採購調閱小組。

對於決定讓步，民進黨團書記長羅致政說，為避免周五總質詢變院會衝突，打亂總質詢節奏，朝野協商最後版本是按民進黨團規畫，「不反對成立小組，但成立時間點還要朝野協商」。

立法院成立疫苗採購調閱小組復活，衛福部長陳時中對此表示予以尊重。他並表示，沒看過廠商以31、32元在賣BNT疫苗，即使調閱也看不到有這樣的資料。

總統府副祕書長李俊俋昨在臉書上批評，國民黨這類扯後腿的作為根本是「複製貼上」，呼籲國民黨不要再以這種忽視專業的政治行為，徒增恐慌、無助台灣防疫。