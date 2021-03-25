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再戰一波…藍突襲綠退讓 疫苗調閱小組復活

台灣新聞組／台北25日電
針對立法院是否成立「疫苗採購調閱小組」，朝野立委24日在委員會相互指責，最後確認成立調閱小組，但時間未定。（記者曾吉松／攝影）
針對立法院是否成立「疫苗採購調閱小組」，朝野立委24日在委員會相互指責，最後確認成立調閱小組，但時間未定。（記者曾吉松／攝影）

質疑新冠肺炎疫苗採購黑箱，國民黨團上周四在立法院衛環委員會突襲提案成立疫苗採購調閱小組，本周兩度引發藍綠大戰，昨雙方三度交鋒，十多名國民黨立委「突襲」霸占主席台，召委陳瑩無法上台，雙方舌戰逾三小時，民進黨最後同意成立，但成立日期須由朝野協商決定，疫苗完成採購前恐難組成。

國民黨黨團副書記長陳玉珍表示，屆時看民進黨團提出的時間，「以拖待變是不容許的」，全民的眼睛都在看。

歷經周一綠營立委要求刪除上周議事錄混戰後，陳玉珍等人昨清晨6時就到衛環委員會，會議室一開就衝進去占領主席台，民進黨立委趕到時，已來不及搶回「地盤」，雙方互轟、現場砲聲隆隆。

陳玉珍說，如果疫苗採購有機密，可比照國防委員會召開秘密會議，「為何執政黨委員要閹割身為國會議員的監督權？」成立調閱小組就是要不分藍綠，為國人打破黑箱，將涉入疫苗採購的害蟲給抓出來。

陳玉珍質疑，衛福部採購BNT疫苗每劑45美元，比台灣東洋原本代理的31美元還高，而且東洋還願意吸收冷鏈建置的費用；但在「民進黨吳立委」攔阻後，衛福部談的價格飆到45美元，不止晚半年交貨，冷鏈費還要全民埋單，她質疑，多出的利潤進誰的口袋？

陳玉珍並表示，價格不是最關切的議題，調閱小組的重點放在疫苗取得的速度。

藍綠互嗆論戰近3小時，民進黨團總召柯建銘及國民黨團總召費鴻泰離席協商，衛環委員會終於在中午12時召開，朝野同意通過臨時提案，成立疫苗採購調閱小組。

對於決定讓步，民進黨團書記長羅致政說，為避免周五總質詢變院會衝突，打亂總質詢節奏，朝野協商最後版本是按民進黨團規畫，「不反對成立小組，但成立時間點還要朝野協商」。

立法院成立疫苗採購調閱小組復活，衛福部長陳時中對此表示予以尊重。他並表示，沒看過廠商以31、32元在賣BNT疫苗，即使調閱也看不到有這樣的資料。

總統府副祕書長李俊俋昨在臉書上批評，國民黨這類扯後腿的作為根本是「複製貼上」，呼籲國民黨不要再以這種忽視專業的政治行為，徒增恐慌、無助台灣防疫。

疫苗 民進黨 國民黨

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