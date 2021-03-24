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Ｆ-5E兩機擦撞傳「飛行違紀」論 空軍否認

記者洪哲政／台北24日電
兩架F-5E戰機22日在屏東縣牡丹鄉外海疑似擦撞墜海，軍警在失蹤海域，沿著海岸線搜尋失聯飛官。(記者劉學聖／攝影)
兩架F-5E戰機22日在屏東縣牡丹鄉外海疑似擦撞墜海，軍警在失蹤海域，沿著海岸線搜尋失聯飛官。(記者劉學聖／攝影)

台東志航基地兩架F-5E戰機疑似擦撞失事墜海，原因仍待調查。空軍內部傳出此案因空中隊形變換時「飛行違紀」賈禍，但空軍昨天嚴予否認，表示肇因目前刻由專案調查小組實施查證，籲請外界勿臆測；國防部長邱國正昨天表示，經空軍說明、拼湊媒體訊息，「詳情也就八九不離十了」。

全案事發後，民間無線電玩家錄下編隊代號「Zulu758」與台東志航基地塔台對話，急呼「下去了」、「兩機碰撞跳傘」、「四號機二號機碰撞」等。空軍司令部參謀長黃志偉前天記者會也證實此節，碰撞時間為22日下午3時06分。前後三分鐘發生何事，成為軍方專案小組調查重點。

軍方昨傳出「飛行違紀」論，指空軍司令部曾表示，失事機的訓練課目為一批、四架次F-5戰機執行基本對地炸射訓練，其中二號、四號機為單座的F-5E型機；而一號、三號為雙座F-5F型機。一號機負責對炸射目標執行「照準任務」訓練，確認戰機投彈航線是否有誤，再由二、三、四號機依序執行「照準任務訓練」，但當時二號機疑似找不到目標區，脫離後並未返回原規畫的「待命區」，直接往南飛。

軍方內部傳聞是，長機的一號機因未尋獲二機位置，因此放棄此次炸射訓練返航；而在編隊混亂後，四機試圖重新組合，因四號機與二號機飛官都不具雙機領隊資格，以致長機下令變換隊形時，兩機才會發生擦撞的「飛行違紀」事件。

但前空軍副司令張延廷說，四機出勤前任務全程錄音，專案小組可透過回放，確認任務，才能確定是否有違紀。空軍司令部昨天也表示，傳聞內容與事實不符。

空軍台東基地兩架F-5E戰機22日在屏東縣牡丹鄉外海疑似擦撞墜海，黑鷹直升機持續...
空軍台東基地兩架F-5E戰機22日在屏東縣牡丹鄉外海疑似擦撞墜海，黑鷹直升機持續在附近全力搜尋失蹤飛官。(記者劉學聖／攝影)

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