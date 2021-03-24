黑白集／蘇內閣搞疫苗政治 怪事一籮筐

行政院長蘇貞昌（左）22日率先施打AZ疫苗，他表示會在一定時間內施打第二劑。（圖：行政院提供）

台灣 終於開打新冠疫苗 ，時間不僅落在四小龍之末，更排在全球倒數。這麼難看的時刻，蘇貞昌仍不忘搶頭香，硬要在台大醫院上班前接種「全台第一針」。據稱，蘇院長挨針是為安民心，怪的是，他作秀還關門不讓媒體拍攝，引起民眾質疑他「打假針」。

蘇內閣不只打針搞神袐，對這批疫苗的來歷也搞得高深莫測。不論是否南韓轉賣，效期逾半已是事實，至於下批何時到港，仍在未定之天。解封無期，蘇院長挨針秀竟還能吹出一大串台灣第一，「台灣第一針」果然藥到忘形。

疫苗一苗難求，疫苗黑箱更難探究。在野黨要求成立調閱小組，蘇內閣怒稱會害台灣買不到疫苗，綠委則批藍營會洩密助中共打壓。但是，連破局的東洋案也不說嗎？若有人想發國難財，難道不該揪出來？

國際市場，疫苗價格透明。外交部金援巴拉圭買疫苗，就大膽做外交秀，為何不怕對岸打壓？陳時中 倒是該說清楚，是否在水貨市場搶貨，否則怎如此見不得光？

陳時中搞疫苗政治，績效遠勝採購，不時替國產疫苗放利多，幫自己打光，但股價飆速和研發進度卻有如天壤。為淡化關門打針效應，他竟斗膽替蔡總統預約注射，府方回應「若研發成功，會以行動支持」，他旋即改稱個人意見。總統聖明，洞察要害。