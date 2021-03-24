第二期臨床試驗都沒走完…專家：國產疫苗急什麼

衛福部長陳時中（中）。(中央社)

國產疫苗 高端及聯亞進入第二期臨床試驗，衛福部長陳時中透露，本月就會與兩家國產疫苗廠簽約，目標預計最快在年中可取得食藥署緊急使用授權（EUA）並量產；不過台大教授陳建煒質疑，國產疫苗還未完成第二期臨床試驗，「台灣疫情 不緊急，國產疫苗卻趕著上路，到底在急什麼？」

中央社報導，總統府指出，一旦國產疫苗研發成功，總統蔡英文及副總統賴清德願意以實際行動支持國產疫苗，讓台灣民眾及國際對Made In Taiwan的疫苗能安心、有信心。

不過據台北中國時報報導，陳建煒表示，美國食藥署與歐盟最新疫苗緊急授權準則，是要看疫苗能不能真正預防重症，施打疫苗後，誘發出來的抗體很多，但不見得代表疫苗保護力，「中和抗體」只是可能的指標；陳建煒也說，台灣在沒有疫情的狀況下，應該讓國產疫苗走完三期試驗，才能讓國產疫苗成熟發展，「美國的緊急授權也是看疫苗對重症的效果，而不是濃度，真的不知道指揮中心在趕什麼？」

台大感染科權威黃立民也表示，國產疫苗若沒有做第三期，在國際上可能沒有競爭力，等於只能在台灣銷售且只賣這一次，沒有國際認可的標準，要賣到別的國家很不容易。

對此，疫情中心發言人莊人祥表示，目前兩家國產疫苗都已經收了3700位個案，根據食藥署規畫達到安全性和有效性，第三期臨床部分，目前世界衛生組織已經和BNT、Moderna合作建立疫苗指標，也就是看中和抗體濃度。至於未來是否到國外做第三期，「食藥署也是有給他們選擇，他們也可以自己決定。」陳時中則強調，國產疫苗程序都是世界衛生組織認可的。