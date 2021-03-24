我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

對抗新冠 輝瑞測試口服藥 雷杰納隆抗體療法降死亡率

第二期臨床試驗都沒走完…專家：國產疫苗急什麼

台灣新聞組╱台北24日電
衛福部長陳時中（中）。(中央社)
衛福部長陳時中（中）。(中央社)

國產疫苗高端及聯亞進入第二期臨床試驗，衛福部長陳時中透露，本月就會與兩家國產疫苗廠簽約，目標預計最快在年中可取得食藥署緊急使用授權（EUA）並量產；不過台大教授陳建煒質疑，國產疫苗還未完成第二期臨床試驗，「台灣疫情不緊急，國產疫苗卻趕著上路，到底在急什麼？」

中央社報導，總統府指出，一旦國產疫苗研發成功，總統蔡英文及副總統賴清德願意以實際行動支持國產疫苗，讓台灣民眾及國際對Made In Taiwan的疫苗能安心、有信心。

不過據台北中國時報報導，陳建煒表示，美國食藥署與歐盟最新疫苗緊急授權準則，是要看疫苗能不能真正預防重症，施打疫苗後，誘發出來的抗體很多，但不見得代表疫苗保護力，「中和抗體」只是可能的指標；陳建煒也說，台灣在沒有疫情的狀況下，應該讓國產疫苗走完三期試驗，才能讓國產疫苗成熟發展，「美國的緊急授權也是看疫苗對重症的效果，而不是濃度，真的不知道指揮中心在趕什麼？」

台大感染科權威黃立民也表示，國產疫苗若沒有做第三期，在國際上可能沒有競爭力，等於只能在台灣銷售且只賣這一次，沒有國際認可的標準，要賣到別的國家很不容易。

對此，疫情中心發言人莊人祥表示，目前兩家國產疫苗都已經收了3700位個案，根據食藥署規畫達到安全性和有效性，第三期臨床部分，目前世界衛生組織已經和BNT、Moderna合作建立疫苗指標，也就是看中和抗體濃度。至於未來是否到國外做第三期，「食藥署也是有給他們選擇，他們也可以自己決定。」陳時中則強調，國產疫苗程序都是世界衛生組織認可的。

疫苗 台灣 疫情

上一則

黑白集／蘇內閣搞疫苗政治 怪事一籮筐

下一則

新聞眼／有政府會浪費？錯誤政策比貪汙更可怕

延伸閱讀

台AZ疫苗開打 一級風險醫護首日接種率1.56%

台AZ疫苗開打 一級風險醫護首日接種率1.56%
疫苗調閱小組 綠強勢刪案 藍批表決輸了就翻臉

疫苗調閱小組 綠強勢刪案 藍批表決輸了就翻臉
台灣AZ疫苗開打首日 蘇貞昌打第一針

台灣AZ疫苗開打首日 蘇貞昌打第一針
蘇貞昌帶頭打AZ疫苗 蔡英文或等國產

蘇貞昌帶頭打AZ疫苗 蔡英文或等國產

熱門新聞

蘇花公路發生遊覽車自撞山壁再撞護欄，撞出一個大洞，死者大多坐在左後方第五排到第七排。 圖／消防局提供

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

2021-03-16 12:31
飛官羅尚樺不幸殉職。圖/取自空軍官校官網

台空軍2架F-5E擦撞墜海 2飛官1尋獲不治 1仍失聯

2021-03-22 05:45
日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日在台灣推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字者就能免費吃壽司，意外掀起全台改名潮。路透

台「鮭魚之亂」登上外媒 英衛報：官員勸民眾停止改名

2021-03-18 09:07
福原愛的媽媽福原千代（右圖中）今天坐著輪椅現身松山機場，孫女小小愛與女婿江宏傑陪伴在旁，離情依依。圖／報系資料照、讀者提供

福原愛媽媽現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

2021-03-20 06:20
美中阿拉斯加會談中，美方對台灣問題提出直接警告，但中方認為，美國直接介入台海的機率很低，圖為今年2月初通過台灣海峽的美軍勃克級導向飛彈驅逐艦馬侃號。（歐新社）

會談互嗆然後呢？兩岸關係「獨特」 美拆彈陷兩難…

2021-03-20 02:29
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打

男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫