數位身分證喊卡 3000萬張已發包 3億打水漂

數位身分證政策暫緩，但標案早已發包，也已採購空白晶片身分證3000萬張與相關印製設備系統，中央印製廠正依合約精算損失，預計7月要求內政部給付。（本報資料照片）

數位身分證全面換發政策1月喊卡暫緩，但標案早已發包，向下游業者採購空白晶片 身分證3000萬張，與相關印製設備系統，因政策遲遲未定，中央印製廠正依合約精算損失，預計7月要求內政部 給付。沒有溝通完善就上路的政策，最後不得不喊卡，但已經花了3億多元（台幣，下同）買機器，全由人民埋單。

據了解，為全面換發數位身分證，印製設備都已採購，去年底就安裝驗收，荒謬的是，政策喊卡迄今兩個多月，機器卻不能擺在那邊不動，否則會有損壞風險；中央印製廠人員還要排定日保養、周保養、月保養，讓機器運轉保養，人力和時間難以估算。

內政部政務次長陳宗彥說，內政部是依照所訂契約給付。內政部戶政司表示，中央印製廠已建議印製設備採最低運量維護，且該廠與東元電機均可配合政策暫停執行；有關最低運量維護增加的必要費用，內政部將與中央印製廠依契約規定辦理。未來將依行政院指示，於專法制定後，再依法辦理。

國民黨立委賴士葆上周為此質詢央行 總裁楊金龍，賴士葆表示，他去中央印製廠看數位身分證的印製機器，花3億多元採購的機器，結果政策停擺，花下去的錢拿不回來，為了怕機器壞掉，還要安排人力保養，這些都是民脂民膏，如果數位身分證就不做了，至少3億多元的呆帳該怎麼辦？

楊金龍面色尷尬，一旁的中央印製廠總經理鄧延達答覆，目前只是暫停，未來政策重啟，機器還是可以用。賴士葆建議，中央印製廠應該向內政部求償，並要求提供書面報告說明。

中央印製廠近日完成書面報告指出，已請東元電機評估，暫停執行期間必要費用，加上中央印製廠的維護費與人力等費用，以六個月為期，向內政部提出負擔費用的需求，內政部日前已函文通知，請中央印製廠針對暫停期間，評估最低運量所增加必要費用，中央印製廠正與內政部磋商中。目前尚無廠商賠償問題。

賴士葆說，行政院應該明確的向全民告知數位身分證的未來，若確定不可行，應同時要求央行處理設備，以求降低損失，最糟糕的情況，是央行一直花錢維護設備，等待數位身分證復活，這是典型的花公帑維護錯誤的政策，最不可取。

數位身分證總計畫預計編列48.9億元，東元電機去年2月以32.9億元得標，2021年度編列8億6796萬元，行政院暫緩執行後，立法院朝野協商決議刪除6億元，維持人事運作與機器維護所需經費。