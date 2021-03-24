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一艘長榮貨輪堵死世界經濟？癱瘓蘇伊士運河事件

新聞眼／有政府會浪費？錯誤政策比貪汙更可怕

記者 陳洛薇
原定7月換發的數位身分證喊卡，演變成中央印製廠要向內政部求償的局面。（本報資料照片）
原定7月換發的數位身分證喊卡，演變成中央印製廠要向內政部求償的局面。（本報資料照片）

蔡政府政策反覆，被譏「髮夾彎」，繼「一例一休」爭議之後，原定7月換發的數位身分證也喊卡，現在還演變成中央印製廠要向內政部求償的局面，未來還可能面臨廠商賠償問題，政府編預算賠錢，最後都是由納稅錢埋單，人民成為失誤政策下的冤大頭。

數位身分證政策在爭議聲中上路，就連蔡英文總統也說她是「看報紙才知道情況」，還說「政府要好好處理資安問題，不要讓民眾有不安全、不安定感」，政策草率倉促又反覆，更凸顯主事者決策錯誤。

其實數位身分證換發，早在馬政府時代，內政部就開始規畫，依據的是戶籍法授權訂定全面換發時程，配合身分證強化防偽功能，身分證大約每十年換發一次，內政部先進行自然人憑證多卡合一研究，2015年提出晶片身分證全面換發計畫，蔡政府執政後，辦理研討會、工作坊及民調等工作。

不過，數位身分證的政策說明，只重說明不重傾聽，資安專家、人權團體紛紛提出疑慮，政策仍一意孤行，甚至連機器都早就買好了、人員也訓練好了。現在頭都洗下去了，難道可以不剃頭嗎？

政府現在的情形就是不敢剃頭，只好繼續洗頭，中央印製廠繼續出人、出錢維護機器，每天浪費民脂民膏，等待數位身分證「復活」。

和數位身分證的情形相同的、造成全民更大損失的，是最近又引發爭議的核四，因為藍綠政治角力，經歷多次停工、復工及封存、拆解等波折，更花費了好幾千億台幣，核四存廢還在吵，這個無底洞繼續在燒錢。

蔡政府在數位身分證政策「馬規蔡隨」，但振興三倍券卻是「馬規蔡不隨」，還大費周章設計製作塑膠卡套，除了不環保，更浪費納稅人的錢，政府一邊要求限塑，卻浪費資源製造垃圾，還要人民去想辦法「資源回收再利用」，這和開放萊豬進口的「台灣豬標章」的貼紙之亂一樣，勞民傷財，事倍功半，蘇揆的「有政府會做事」，難道是「有政府會浪費」？

數位身分證政策踩煞車，是政府閉門造車訂定政策；振興三倍券的那張塑膠封套，則是政策打高空不切實際，無論是哪一種，都是拿人民納稅錢做實驗，花了都不會心痛，失誤政策偷走了人民的納稅錢，果真是錯誤的政策比貪汙更可怕！

內政部 資安 台灣

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