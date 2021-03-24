自動人臉辨識 松山機場首創「3e通關」

交通部推動全台各機場智慧化，擇定由松山機場先行試辦，民眾體驗進入管制區（e-Check）。(記者季相儒／攝影)

搭機出國，在出境、過海關和登機時幾乎都要仰賴人工查驗護照和登機證，松山機場 首設「3e自動通關」，上述三關卡將以人臉辨識全自動查驗，今起試辦六個月，若成效良好，將在台灣 各大機場設置。

交通部民航局說，旅客採自願性、免註冊，可走專屬通道，即刻體驗。至於外界擔心人臉辨識的資安問題，民航局強調，人臉辨識個資 將於登機起飛後一小時系統自動刪除。

「3e自動通關」是指e-Check、e-Gate、e-Board。其中e-Check設在管制區，只要進行護照驗證、掃登機證加上拍照，15秒不到就完成資料登錄；該設備還擁有全球唯一「溫度偵測」，量好體溫將直接登記在系統裡，體溫超過攝氏37.5度也會直接被拒絕通過，可幫助疫調。還會根據護照國籍轉換語言，目前有中、英、日、韓等4種語言。

e-Gate是現有移民署證照查驗櫃台，只要曾設定過自動通關，就可快速通過，已上路使用多年。e-Check則在登機門，以往旅客登機前須出示護照跟登機證，還要人員手動查驗，e-Check只要把資料綁定好，登機前掃登機證及看鏡頭，3到5秒就可通過。

交通部長林佳龍昨前往松山機場視察新設備。他說，這次把登機證、護照跟人臉辨識做三合一結合，從查驗開始到通關、登機，都可讓程序更簡便快速，是超前部署，因無接觸在疫後旅遊很重要。