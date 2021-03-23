國軍兩架F-5E戰機擦撞墜海 飛官1殉職1失蹤

國軍台東志航基地兩架F-5E單座戰機昨天下午在屏東旭海漁港附近空中擦撞墜毀，中尉飛官羅尚樺跳傘送醫不治，上尉潘穎諄失蹤。昨天下午2時30分四架戰機在志航基地起飛到佳冬靶場例行訓練，3時零7分在屏東牡丹鄉外海返航，兩機在靶場脫離後，兩機疑似碎片落地，被目擊一具座椅彈射，因此判斷疑似空中擦撞。

昨天是五天四夜國軍戰備周首日，剛恢復飛行三個多月的F-5E戰機再度停飛待檢，志航基地強調失事戰機並非執行戰備周任務，只是例行訓練。空軍指出，目前疑似空中擦撞「無牽涉天氣和機身因素，會著重在人員訓練加強上。」

空軍司令部參謀長黃志偉中將表示，為了加強飛安，除了警戒地面和必要作戰任務飛機外，所有戰機包括F-16、幻象機、經國號和F-5型戰機，訓練和演習統統暫停。

台東志航基地兩架F-5E戰機失事，圖為潘穎諄上尉駕駛的編號5286戰機。（本報資料照片）

黃志偉表示，根據另兩架戰機飛行員回報，當時他們目視二、四號機飛在進行隊形調整、交換時，疑似發生擦撞，並在空中發現碎片，但當時一、三號間並沒有聽到任何無線電呼叫，包括機械故障的無線電呼叫，當時受到視線影響，他們只看到一個座椅彈射。他強調，由於還沒找到相關證據，只能說疑似發生碰撞。黃志偉說，據初步查證結果，降落傘還在罹難飛行員身上，但會查證為何仍造成傷重殉職。

殉職飛官羅尚樺結婚才18天。（圖：國防部提供）

羅尚樺結婚18天，臉書 中滿是和妻子的恩愛照片，事發後妻子悲痛無法言語；潘穎諄結婚五個月，孩子一個多月大，家屬期待他能奇蹟獲救，「孩子在等爸爸回家」。

失蹤飛官潘穎諄去年閃婚，孩子才一個多月大。（圖：國防部提供）

國防部 昨天下午3點45分通報國家搜救指揮中心，指下午2點30分四架空軍F-5E單艙戰機從台東志航基地起飛執行訓練任務，3點零7分其中兩架編號5286、5287戰機疑似空中擦撞墜海，從雷達光點消失，當時距離旭海漁港1.4浬，國搜中心調度空勤、黑鷹搜救機及海巡艦艇及台東、屏東消防人員沿岸際搜尋，追蹤兩人生命訊號。

下午3點50分，民眾在省道台26線73公里處發現一具傘具連座椅，未發現戰機駕駛，通報屏東九鵬派出所封鎖現場；4時許，搜救人員發現失去意識的中尉飛官羅尚樺（26歲）在海面漂流，吊掛轉送台東馬偕醫院急救，宣告不治；上尉飛官潘穎諄（28歲，台東人）尚未尋獲，國軍漏夜搜救，爭取黃金72小時內能有好消息。