新聞評論／全台野火四起 燒出政府治理失靈

台灣旱象嚴重，最近不少縣市更接連發生嚴重的火燒山事件，圖為新竹縣尖石鄉玉峰村野火，火勢燃燒到玉峰道路旁，造成交通受阻。(記者巫鴻瑋／翻攝)

中南部旱象嚴重，最近不少縣市更接連發生嚴重的火燒山事件。阿里山近日森林大火，連燒3天仍餘燼未滅；新竹尖石林區火災，燒毀3萬坪林木。在此之前，嘉義番路林班地2月連燒3天，出動直升機灌救；3月高雄美濃火燒山3天才熄滅，台中和南投更有1天合計發生百起火燒山的紀錄！4月即將進入清明掃墓高峰，大旱之際，處處野火，政府的對策與行動呢？

上述火災，有些是民眾提前掃墓燒香紙不慎所引發，半數以上森林火災原因不明。無論原因為何，久未降雨，風向多變，野火亂竄，在在增加灌救的難度。其中，涉及防火對策、林火監測和氣候治理等多層面問題，蔡政府不能只歸咎天乾物燥或民眾用火不慎，也不能把事情推給地方政府，卻不做任何預防和警示。但火燒山事件如此頻繁，卻不見任何政府官員對此表示關注，山林難道是個「三不管」地帶？或者蔡政府太會「趨吉避凶」，看到不妙現象便3緘其口？

全球氣候變遷導致火災頻繁，也助長野火的規模，並為人類與生態帶來災難。從2019到2020年延燒8個月的澳洲大火，在反常高溫和長期乾旱下，焚毀澳洲21%的森林，燃燒面積達4.7倍的台灣 ，造成33人死亡和10億隻動物喪生。去年美國 加州大火，燒毀面積達三分之一個台灣，天空被染成詭譎的血紅色。全球暖化為美國西部帶來破紀錄的熱浪，極端氣候是野火燎原的主因。

台灣近期的山林火災，也許登山客用火不慎，也許是掃墓香火引發；但若非正值中南部乾旱，不會如此易於延燒。台灣正面臨六、七○年來最嚴重的大旱，野火四起，不僅搶救困難，危及森林生態，更燒出了林火監測機制失靈的問題。每一場大火，除焚毀林中植物，棲息林中的鳥獸昆蟲皆同遭其殃；而林火所造成的空汙，更完全抵銷人們日常減碳 的努力，這難道不是嚴重問題？

蔡政府近年雖全力推動能源轉型政策，但對於更前端的氣候治理，乃至國土綜合治理，卻幾乎一片空白。蔡總統今年的元旦談話，曾承諾要積極找出最符合台灣永續發展的氣候治理路徑；但她的美麗諾言要如何轉化為政策，落實為行動，卻一片霧茫茫，看不出形狀。僅看政府應對缺水問題的表現，對農業一味採取休耕補貼，對工業則只有課徵用水大戶耗水費一招，對水庫缺水、山林大火則幾乎束手無策，讓人失望。

再看，蔡政府的「非核家園」目標，最初只供奉民進黨的反核神主牌；後來在環團壓力下，想再塞進一張「減碳牌」。如此一來，能源政策在「非核」和「減碳」間拉扯，左支右絀，既難以滿足非核的供電需求，又達不到減碳的目標。蔡政府高舉非核口號，但當人民開始拒絕用肺換電，「非核家園」即註定跳票。蔡政府被逼急了，開始不顧生態與環境，全台從埤塘、農地、濕地到海岸，逐一淪陷在太陽能板和風機肆虐下；最後，政府竟還要人民在藻礁與燃煤間二選一。

近期層出不窮的火燒山事件，正是政府治理失靈的一環。台灣因為乾旱而缺水，山林因為缺水而易於起火，政府因忙於政治宣傳而無暇關注環境災情。這種現象，跟蔡政府一味追求反核，卻不顧電廠燃煤和汽機車排放造成空汙如出一轍；為了減碳而犧牲藻礁，也是一樣的心態。

極端氣候下，旱澇交替恐成常態，野火頻率也在上升。蔡政府五年，台灣走到缺水缺電又缺氧，人民被迫臨渴掘井，這不該是台灣的宿命。