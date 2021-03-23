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水荒擴大 竹科恐「供五休二」 廠商緊張 開始準備大量水車

台灣新聞組╱台北23日電
苗栗水情吃緊，鯉魚潭水庫上游見底。(記者范榮達／攝影)
苗栗水情吃緊，鯉魚潭水庫上游見底。(記者范榮達／攝影)

全台水情拉警報，新竹、苗栗、台中等旱象嚴重地區，4月可能進一步限水，竹科的科技業將受衝擊；經濟部長王美花昨日坦言，若水情從「橙燈」轉為更加嚴重「紅燈」，工業用水節水率恐再上調到15%，可能實施「供五休二」限水，本周水情會議會進一步拍板定案。

本報系經濟日報報導，王美花昨日赴立法院報告並備詢，他表示，「供五停二」將以分區域執行，不會用產業別來畫分，目前又以新竹、苗栗、台中最為嚴峻，而且此次中部缺水情況又比2015年桃園實施「供五停二」（供水五天、停水二天）時還吃緊。

民進黨籍立委林岱樺、陳亭妃昨日質詢時表示，目前新竹、苗栗與台中等水情燈號是亮出減量供水的橙燈，如果轉紅燈，屆時「供五停二」，經濟部要公布「停二」怎麼做。

王美花答詢，同樣都是亮橙燈，但新竹、苗栗、台中，又比嘉義、台南更嚴峻。至於「供五停二」的相關細節，將在本周召開的旱災中央災害應變中心會議研議。

至於何時開始實施「供五停二」？民生、工業用水都會一起實施嗎？王美花指出，供水管線是一樣的，所以若實施分區供水，無法分民生或工業，也不可能分A產業水少或B產業水多，也沒有辦法照產業別來分，因此將以區域來分。至於為什麼是「供五停二」？經濟部官員說明，「停一」的節水效果有限，也有操作上的問題。

中國時報報導，立委關注哪些產業受影響？王美花強調，水資源分配的優先順序依序為民生用水、國防與醫療以及工商事業。

國民黨立委林為洲表示，竹科園區的水源過半來自新竹地區寶山和寶二水庫，現兩座水庫水位持續下探，寶山第二水庫蓄水率已降至9.1％，已有廠商開始準備大量水車，在水情危急時，前往北部載水救急，可見新竹水情已極為嚴峻。

新竹為科學園區重鎮，年總產值上兆台幣，水情若由橙燈轉為紅燈，林為洲警示，若影響高科技的金脈，後果不堪設想。

官員透露，水情告急，但科技產業蓄水池比較大，應該足以應付「供五休二」的狀況；據了解，當經濟部決定進一步限水之後，會不會開放給高科技調度之用，預計將成為抗旱中心會議討論重點。

水利署署長賴建信指出，歷史上2002、2003年時，台北曾採取「供五停二」達54天，2015年桃園也有實施類似措施。

中國 國民黨 民進黨

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