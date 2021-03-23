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彈射椅換新前F-5戰機為何不停飛 藍：難道飛行員生命不如鳳梨？

記者洪哲政／台北23日電
國民黨前國防立委林郁方（左）。(本報資料照片)
國民黨前國防立委林郁方（左）。(本報資料照片)

空軍台東基地兩架F-5E戰機昨日在屏東外海失事，國民黨前國防立委林郁方表示，去年同案事發後，空軍為什麼不緊急採購新品？而新的彈射椅完成汰舊換新前，F-5戰機為何不先停飛？對空軍而言，有什麼比飛行員的命更寶貴的嗎？

雙機失事後，林郁方以「這樣的悲劇一再重演！除了心痛，還能說什麼？」為題在臉書發文表示，檢察官初步研判羅尚樺中尉因為「戰機彈射，導致頭部外傷，顱內出血，終因中樞神經休克而死亡」。

貼文表示，讀起來很熟悉吧？去年10月29日，另一位檢察官在鑑定F-5E飛行員朱冠甍上尉的死因時，用字不是完全一樣嗎？請問三軍統帥，如果這次禍因還是彈射椅的話，誰該負責？

林郁方表示，去年朱冠甍上尉的死因已被判定是舊式彈射椅性能不佳，空軍為什麼不緊急採購新品？此外，新的彈射椅完成汰舊換新前，F-5戰機為何不先停飛？對空軍而言，有什麼比飛行員的命更寶貴的嗎？

林郁方表示，空軍參謀長說已採購MK16先進彈射椅，預計今年底可交貨。他非常不解為何農委會有辦法在幾天內就撥款10億元台幣補助鳳梨外銷，國防部卻不能動用預備金立刻採購新型彈射椅？

林郁方表示，在這個國家，這麼多F-5飛行員的生命還不如一顆鳳梨是嗎？

國防部 國民黨 臉書

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