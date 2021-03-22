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蘇貞昌帶頭打AZ疫苗 蔡英文或等國產

記者李承穎／台北22日電
台灣首批牛津AZ疫苗22日開始施打，行政院長蘇貞昌（前左）、衛福部長陳時中（前右）一早前往台大醫院，率先接種疫苗，盼能增加國人信心。（中央社）
台灣首批牛津AZ疫苗22日開始施打，行政院長蘇貞昌（前左）、衛福部長陳時中（前右）一早前往台大醫院，率先接種疫苗，盼能增加國人信心。（中央社）

AZ疫苗今天開打，行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中今天上午7時40分赴台大醫院施打，蘇貞昌約8時30分步出院區時說，他已完成注射，打在左手臂上，並沒有疼痛、痠痛感覺，經過30分鐘休息，沒有任何不舒服，發燒情況。

陳時中被媒體問及蔡英文總統何時要施打？他說，要由總統醫療團隊決定，但他個人建議是國產疫苗研發成功的話，來打國產疫苗，那也很有意義。

蘇貞昌說，他很感謝指揮中心和台大醫院安排，剛已打完疫苗第一劑注射，院方給他一張卡，預定時間再來注射第二劑，會安排全台第一線醫護人員照這樣情況來注射。

新北市亞東醫院前天傍晚發出「全台第一針」採訪通知，表示將在新北市長侯友宜視察下，於上午8時開打；中央流行疫情指揮中心昨天中午發訊息表示，蘇貞昌、陳時中今天7時40分於台大醫院接種，硬是比新北早了20分鐘，也被認為有政治較勁意味。

陳時中今被媒體問到是否與侯友宜搶打全台第一針？陳時中說，這個不是比賽，沒有搶打第一針問題，一方面也是不要妨害醫院作業，因為這邊人很多，不要帶給大家困擾，且院長公務行程都不變，早上還有晨會要主持。

陳時中今天先抵達台大醫院，隨後陪同蘇貞昌入院施打疫苗，媒體問及因不開放媒體拍攝，是否有打假針問題？陳時中說，那這就要靠台大跟大家說明，我們不會做假，且打疫苗是好事情，沒必要做假。

外界關心蔡英文總統及副總統賴清德是否比照辦理。總統府發言人張惇涵重申，只要有助於整體防疫推動，總統及副總統都願意配合相關安排，一切均由醫療團隊及指揮中心專業評估及專業判斷。

陳時中 疫苗 蔡英文

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