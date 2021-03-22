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全台43萬老人困居無電梯公寓 有人中風15年沒出門

記者陳雨鑫、李樹人、梁玉芳、許詩愷／專題報導
77歲劉蔭好不容易租到五坪雅房，但公寓無電梯，仰賴助行器的她哪兒都去不了，曾困居老屋整整四年，渴望與世界連結。（記者黃仲裕／攝影）
77歲劉蔭好不容易租到五坪雅房，但公寓無電梯，仰賴助行器的她哪兒都去不了，曾困居老屋整整四年，渴望與世界連結。（記者黃仲裕／攝影）

人老了，房子也老了，不適合的老家讓「在地老化」成了奢望。「老宅困老人」成為台灣難解的雙老難題。

內政部最新統計，全台近43萬老人住在「無電梯公寓」裡，兩年內飆升9萬人。若再加上透天厝，據衛福部2017年資料，台灣老人高達七成住在無電梯房屋。

當老邁身體無法應付爬樓梯的日常挑戰，就醫、購物及各種人際互動，都因「行不得」形同囚居。缺乏無障礙設計、長年無力整修的環境，更讓「家」遍地風險。

只要是沒有電梯的老公寓，「即使在二樓，對於行動不便的長輩來說，都是都市中的醫療偏鄉。」推動在宅醫療的台北市聯醫院長黃勝堅如此形容。

目前台灣高齡族約380萬人，其中「獨居」或「老老照顧」接近百萬。至於老宅，粗估至2030年，40歲老屋恐占全台房屋三成。

「我從未想過，有人會因為樓梯被困在家中十幾年。」黃勝堅認識一位中風患者，在38至53歲間，從未離開過家門。黃勝堅看著這群人，房子沒變、道路沒變，唯獨變的就是「人老了」，家不適合居住，卻已來不及脫離。

基隆市議員王醒之推動扶老換工班，有位行動不便的80歲婆婆在孩子移居後，獨自困居老街二樓，女兒每周送菜一次。「電視壞了，婆婆每天的娛樂是趴在陽台，看樓下路人。」王醒之說，聽了都想哭。

台北市第一間居家醫療診所「都蘭診所」創辦人張凱評提及，即便社區大樓，也不見得暢行無阻。有個案住在電梯華廈，但一樓大廳到電梯之間，居然還有好幾階樓梯，坐在輪椅上，可是寸步難行。

台大社工系教授楊培珊說，台灣沒有高齡人口住宅政策，若政府以為老年人的自有住宅率達八成，所以不用管，這是迷思；「國家應該要盡一切可能，用各種政策工具，以房養老、都更、蓋無齡住宅，讓長者安居」。

對於老屋造成移動障礙，張凱評表示，問題難解，想要打掉重蓋、推動都更，難度超高。政府獎勵老公寓裝設電梯，雖是美意，但達成率也極低，大部分一樓住戶不想讓自己院子成為公共空間。

衛福部次長薛瑞元指出，當長者居住環境不友善，要求「在地老化」的理想，反而讓老人「被關在家裡」，必須要改變「住」的品質；未來老人住宅不只是房子，也要附上服務，這些都是國家重要目標。

年份：民國紀元
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