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險被當廢鐵標售 曾擊沉中共快艇的中海艦落腳台南

記者程嘉文／台北22日電
曾在八二三砲戰擊沉中共魚雷快艇的海軍「中海號」登陸艦，將於修復工程後，在台南市安平區的林默娘紀念公園展示。（本報資料照片）
曾在八二三砲戰擊沉中共魚雷快艇的海軍「中海號」登陸艦，將於修復工程後，在台南市安平區的林默娘紀念公園展示。（本報資料照片）

曾於1958年的金門八二三戰役中，擊沉兩艘中共魚雷快艇的海軍中海號登陸艦，11年前除役後就停泊在高雄旗津的「軍艦墳場」碼頭，差點被當廢鐵標售。在輿論呼籲與老兵請願下，文化部去年認定其為文化資產，總算免於拆毀命運。經台南市長黃偉哲爭取，中海艦將在修復工程後，展示於安平區的林默娘紀念公園，與附近的仿明鄭時期帆船「台南成功」號、海軍退役驅逐艦「德陽」號，成為相連的觀光點。

中海艦是海軍第一艘美製戰車登陸艦，1946年在青島移交，曾經歷國共內戰、外島運補、歷次台海戰役、遣送大陸偷渡客等任務；總計航行55萬6700浬，等於繞地球將近26圈。

海軍除役艦艇，依慣例標售拆解或作為靶船、魚礁。中海艦於2010年2月除役，由於功勳艦的特殊身分，海軍雖無經費保存，也不敢任意輕動，一放就是11年。金門縣府曾爭取在以往其搶灘運補的料羅灘頭展示，但中海艦除役已久，船身鏽蝕嚴重，如要安全拖帶到金門，必須先花大錢修理，最後作罷。

隨著金門縣府放棄撥交，海軍去年5月擬以台幣1400萬元（約48.7萬美元）賣給廢鐵商。消息一出，引發議論，原就積極串聯呼籲保存的昔日艦上官兵，更是到處請願陳情。高雄市前市長韓國瑜也發函海軍，以文化資產保護法要求暫緩處分，並表示推動籌設海事博物館，與海軍協調展示事宜。文化部文資局去年7月則由專家會議通過，將中海艦與相關文物指定為「重要古物」。

雖然中海艦依法不得拆除販售，但隨著韓國瑜遭罷免，高雄市府接收計畫也無疾而終；此時黃偉哲表達接收意願，經過與文化部、海軍大半年磋商，如今露出曙光。南市府文化局長葉澤山指出，中海艦的船身修復，由文資局與海軍負擔，現場的整地與未來經營管理，則由台南市負責。文資局已決定補助台幣2000萬元（約70萬美元），由市府委辦進行中海艦的先期修護設計。

葉澤山表示，依據一般古蹟維修行情，估計修復經費將需台幣2億元（約696萬美元）；海軍與文資局各負擔多少成數，還沒有定案，但身為所有權人與主管機關，依法都有修護的義務。目前還無法估計確實時程，但各方已協商好一陣子，也都有把事情辦成的誠意，相信最後會有好的結果。

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