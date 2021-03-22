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教授嗆：改名鮭魚者死當 校方：應注意言論

台灣新聞組／台北22日電
台灣日前掀起「鮭魚之亂」改名潮。（圖：新北市民政局提供）
台灣日前掀起「鮭魚之亂」改名潮。（圖：新北市民政局提供）

 台灣「鮭魚之亂」延燒，有網友發現，新月藝文沙龍負責人，同時身兼台北市立教育大學助理教授的邱建一，日前曾在臉書發文表示，只要發現公司有人改名就開除，「我才不鳥啥勞基法」，同時也稱如果他的學生有人改名，「我直接死當你」。對此，校方強調是老師個人行為，若有人反映，可能就會送教評會檢討。

據網路媒體新頭殼報導，邱建一事後雖將臉書貼文刪除，但已被網友截圖轉載，網友在Dcard貼出邱建一臉書貼文的截圖，邱建一在文中表示如果發現他的公司有人為了免費吃鮭魚而改名，或是日後有新進員工曾經改名，一經發現一律開除；另外，對於他的學生，邱建一也直言「在他學校班上的同學如果改名鮭魚，請你自動離開我的教室，免得汙了我教室的地板，你不走我直接死當你，一輩子別想從我班上拿到學分。不爽可以到教育部告我，我等你～」。

報導說，邱建一後來也發文表示，刪除貼文不是懼戰，只是圖個清淨。

另據周刊王報導，邱建一解釋：「你們可知，身為公司的營運者，看待員工的概念其實不在工作能力（事實上有哪個員工可以100%符合工作要求的？）而在於這個員工的人格特質」，直言品格與人格有問題的員工是不定時炸彈。邱建一文末也透露，「發公告前已經調查過，公司裡的員工們，從正職到兼職，都沒有改名相關的人。」

對於此番言論，邱建一任職的學校強調這是老師「個人行為」，要對自己的言論負責。校方進一步表示，假設老師的個人行為，讓學生感覺受到傷害、不平等，或認為不合理等不妥狀況，只要有人提出，就有可能會送到學校校教評會檢討，透過此運作模式再看後續對老師會有何作為。但若言論對學校造成負面影響，站在學校立場也會建議老師應注意言論。

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