服役30年見證兩岸間接直航 747空中女王最後告別飛行

全台僅存的波音747-400客機20日進行最後的飛行巡禮，華航特別舉辦「后翼起飛微旅行」。（記者鄭超文／攝影）

1990年引進、在台灣 服役30年，也是目前全台僅存的「空中女王」，昨最後一飛，不只航空迷搶拍，連機組員都不捨。中華航空說，波音747─400締造許多歷史，不僅是波音機種中獨設二樓商務艙的飛機，還執行過11次總統專機任務，2003年兩岸開放間接直航，更是首架降落中國大陸的國籍航班。

華航台灣地區處處長丘偉端坦言，在疫情衝擊下，影響機隊計畫，考量一代一代出現新機種，該航機上市時間也很長，燃油效率不佳，因此選擇這時機點退役，後續會引進新機種。

華航昨舉辦空中女王「后翼起飛」一日微旅行活動，從桃機起飛前往日本富士山，吸引不少航空迷湧入桃機要捕捉「女王的最後身影」；還有航空迷說，747就是傳奇，昨天總算「圓夢」了，375個機位全都坐滿滿，途中甚至還有航空迷驚喜求婚。

華航說，1990年，當時率先引進亞洲第一架747─400客機，過去30年來，載運了全球近1億人次的旅客，是華航高運量及長程航線 主力機種。

有趣的是，華航747─400也創造了不少歷史，包括1993年，以該客機開啟台北直飛紐約航線，成為當時全球最遠巡航紀錄。不僅是華航唯一橫跨三代企業識別的航機，也是海峽兩岸54年來，第一次降落在上海浦東機場的台灣航班。包括前總統李登輝、陳水扁、馬英九 任總統時，都是座上賓。

747─400之所以有「女王」之稱，主要是雙層客艙、四引擎的設計，讓飛機看起來霸氣十足，飛行時穩定性高，載客量又大，讓747─400在過去數十年間，一直是航空公司長程航線的主力機種，不過隨著國際油價上揚，油耗量大的747陸續退役，在「空中女王」退役後，台灣已再無747─400的機型。