阿里山火未滅、尖石又竄煙 林火監測失靈？人禍？

嘉義縣阿里山區長期乾旱，火勢延燒逾兩天仍未滅，但林務局火災危險度監測非但未預警，還顯示安全的綠燈。（記者魯永明／翻攝）

阿里山 山林大火延燒逾48小時，昨傍晚才控制火勢，但隨即又傳出新竹縣尖石山區森林火災，估計燃燒面積超過10公頃，今天將申請空勤總隊直升機灑水滅火。儘管火災原因尚待釐清，但學者質疑林務局對森林火災危險度的監測失靈，不排除人禍使然。

影音來源：聯合影音網

不過林務局副局長廖一光強調，林火危險度預警系統主要作用在於推估林火引燃機率，對林務局人員、民眾示警，做好防火準備，跟火災發生與否，沒有直接關係，因森林火災發生，有可能人為使然。

台大森林環境暨資源系副教授邱祈榮指出，林務局對全台林區都設有火災危險度監測系統，但阿里山林區17、18日官網資料，整個嘉義縣和新竹縣林區都是一片綠色的「安全」等級，與現實有出入。

邱祈榮當過農委會林試所副所長，研究森林火災。他表示，除了防火線、防火林帶，目前更依賴森林火災危險度的監測系統，事先掌握火災潛勢，及早部署應變；早在十幾年前，他為林務局建置一套監測系統，分為「氣象」和「燃料」模式，前者有六大監測指標，除了溫度、濕度，還有「未降雨累積時數」等關鍵指標，就是預防極端天氣發生。

邱祈榮調出阿里山區的降雨資料，從3月5日至今沒下過雨，已逾半個月，是歷年來相對乾旱的條件，加上火災發生的林區有不少竹子和草生地，本來就較易燃燒，但監測系統卻未預警，「是監測方法不對？還是監測之後沒人進一步檢核？林務局要查清楚，加以檢討」。

邱說，如果排除菸蒂、縱火等人為因素，這次預警已失靈，造成阿里山和尖石森林火災，都沒能事前部署應變，恐隱含人禍。

由於阿里山國家森林遊樂區正值櫻花季，這場大火，飯店退訂六成，嘉義縣旅館 公會理事長陳昆茂估計，食宿遊購行等觀光 業損失逾台幣4000萬元（約140.6萬美元），成森林大火最大「受災戶」。