好後悔… 各地鮭魚回流 改回原名

將名字改為「鮭魚」相關名的潘姓男子，19日改回原名，他說改為鮭魚相關名是為給自己留人生的回憶。(圖：潘姓男子提供)

連鎖迴轉壽司推出姓名和鮭魚同音同字者直接全桌免費活動結束，昨天起出現「鮭魚回流」，全台已有逾130改名民眾把名字改回來。立委李德維昨在立院質詢時，提議民眾申請改名時加入「冷靜期」。行政院長蘇貞昌說，這是可思考的方向；內政部 長徐國勇也說，建議不錯，可多方詢問意見後再討論。

北市統計至前晚總計52人改名，昨天改回原名的已有28人。新北市有30位民眾，改回原本或其他名字。

桃園有17名年輕人改名「鮭魚」，昨中午前有6人改回。新竹市7人改名，昨有3人改回原名，包含改為「許山德樂跟紅國魚與綠國魚吃汕頭鮭魚」長達17個字的清大研究生。

中市前兩天有46人改名與「鮭魚」相關，昨天已有24人回復本名。受矚目的大學生「張鮭魚之夢」前天自爆改名第3次，改不回來，相當後悔，市府民政局長吳世瑋昨證實，張姓學生只改過2次，還有1次機會。

「張鮭魚之夢」昨難掩後悔之情，他說，「現在學校、全世界都知道這件事，再這樣下去會出事」，現在想做的事，就是趕快把這事件從生活中全部砍掉，不想再提。

台南市有30人為免費吃鮭魚改名，昨天雲嘉南10多人改回原名。高雄市有56人改名鮭魚，高市民政局表示，昨有30人改回原名。

「陳鮭魚」女大生昨到左營戶所改回原名，她說走進戶所時真的有點丟臉，因很喜歡吃壽司，窮學生平時去吃都要先算算荷包，才硬著頭皮改成「陳鮭魚」。

高雄市有戶政人員感慨，受理一次改名，要換身分證、要改戶口名簿、要通報20個政府機關，至少要花半小時作業，其他洽公民眾等候時間會拉長，也影響其他民眾權益，希望中央能改一下姓名條例，規定改名之後要隔多久才能再改一次，讓民眾慎重思考要不要改名，避免類似「鮭魚」的行銷手法再度發生。

李德維昨質詢時建議政府思考未來申請改名可加入「冷靜期」，例如民眾申請後15天或30天才生效，或是改名3年內不可再改，讓民眾多思考，也可減少行政資源支出。