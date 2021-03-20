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黑白集／於是，台灣迎來鮭魚世代

黑白集
追根究柢鮭魚鬧劇的根源，是政府的姓名更改辦法漫無邊際所致。(本報資料照片)
追根究柢鮭魚鬧劇的根源，是政府的姓名更改辦法漫無邊際所致。(本報資料照片)

早幾年，大家把七、八年級生(民國七○、八○年代出生者)稱為「草莓族」，認為這個世代的特質已難以超越。沒想到，江山代有才人出，草莓世代最近被「鮭魚世代」擊倒了。這個更年輕的世代，有大批人集體改名「鮭魚」，為的只是呼朋引伴免費大吃一場。

在兩天免費壽司的號召下，全台200多人衝去戶政事務所改名；我們這才知道，吃鮭魚是這個世代的「夢想」。據統計，這些鮭魚族集中在八年級後段與九年級段，年齡在18到23歲之間；他們快樂秀出自己的鮭魚身分證，甚至即興邀陌生人共同進餐。能用名字飽享一餐，可能是他們人生第一次的無本生意。

這場鮭魚風暴看似有趣，卻也暴露了台灣文化淺薄的一面：一是新世代對待自己人格權的輕浮，二是改名換鮭魚的貪小便宜，三是風捲殘雲掃光鮭魚卻留下醋飯的不惜食。這些，都令人不敢恭維。也因此，當這則新聞鬧上不少歐美和亞洲媒體版面後，許多民眾覺得這讓台灣丟臉丟到海外。

追根究柢，這場鮭魚鬧劇的根源，正是政府的姓名更改辦法漫無邊際所致。政府官員譴責如此改名是「浪費行政資源」，那麼，為何不對改名時程設定限制，並對名字長度作出適度規範。

我們迎來了鮭魚世代，值得慶幸的是，草莓世代對他們嗤之以鼻。

台灣 風暴

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