鮭魚之亂下檔 2天千人吃掉500萬 6男狂點餐卻「只吃一口」

壽司郎掀起的改名話題，餘波仍盪漾。(取材自品牌粉絲頁)

知名迴轉壽司店「壽司郎」17、18日舉辦活動，引爆全台鮭魚之亂，據業者統計，兩天有近千人次免費用餐，若以每桌5000元(台幣，下同，約175美元)估算，壽司郎可能要自行吸收500萬的餐費；但也有不少行銷專家認為，以成本約三分之一來計算，其實負擔的成本並不算高，但「話題聲量」卻創新高，廣告價值至少破千萬。

昨日活動雖已落幕，但仍有很多「鮭魚」故事。網路也有很多梗圖，像是「視死如鮭」、「無家可鮭」、「同鮭於盡」、「沒有鮭矩」等等，同時因國外媒體報導，也掀起「世代話題」的論辯。

不過，「壽司郎」許多員工在社群 抱怨「廚餘高達平常假日的6倍」，「收桌收到心痛」，一名高雄店員抱怨，店裡來了一組6人鮭魚團，他們把菜單上的品項來回點了近20輪，但根本就只是試味道，造成一桌菜全浪費了，讓他憤怒直言民眾貪小便宜的嘴臉真的很醜陋。

該員工在臉書 PO文說，17日有6名男子組成「鮭魚團」到店裡用餐，但入座後瘋狂點餐，全部飲料點了一輪，「照輪點了15回到20回」，但最讓原PO生氣的反而是吃了一口就浪費，只是點來「試味道」，「點了拉麵、烏龍麵整碗只碰一口就沒吃了，壽司要不是飯都沒吃，就是都只吃一貫」。

原PO坦言除了浪費食物的行為之外，這6名男子點餐的態度更是讓人不爽，他痛批「改名鮭魚不是以為自己無比榮耀像貴賓一樣，點個餐在那邊狂按服務鈴，要求東要求西」，「透過這次活動，更清楚看見台灣 人貪小便宜的醜陋嘴臉」。

壽司郎昨日也在粉絲專頁列出最新產品，但不少網友仍期待「下一次活動」，有人就說「小編求開第二次活動，我姓ㄩˊ但根本訂不到位」；但也有許多人不表認同，「建議壽司郎還是發個道歉公告」，「這次活動間接造成食物的浪費，這不只是那些乞丐鮭魚有問題」，認為是「最爛的行銷活動」。