我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

鮭魚之亂下檔 2天千人吃掉500萬 6男狂點餐卻「只吃一口」

記者羅建怡╱綜合20日電
壽司郎掀起的改名話題，餘波仍盪漾。(取材自品牌粉絲頁)
壽司郎掀起的改名話題，餘波仍盪漾。(取材自品牌粉絲頁)

知名迴轉壽司店「壽司郎」17、18日舉辦活動，引爆全台鮭魚之亂，據業者統計，兩天有近千人次免費用餐，若以每桌5000元(台幣，下同，約175美元)估算，壽司郎可能要自行吸收500萬的餐費；但也有不少行銷專家認為，以成本約三分之一來計算，其實負擔的成本並不算高，但「話題聲量」卻創新高，廣告價值至少破千萬。

昨日活動雖已落幕，但仍有很多「鮭魚」故事。網路也有很多梗圖，像是「視死如鮭」、「無家可鮭」、「同鮭於盡」、「沒有鮭矩」等等，同時因國外媒體報導，也掀起「世代話題」的論辯。

不過，「壽司郎」許多員工在社群抱怨「廚餘高達平常假日的6倍」，「收桌收到心痛」，一名高雄店員抱怨，店裡來了一組6人鮭魚團，他們把菜單上的品項來回點了近20輪，但根本就只是試味道，造成一桌菜全浪費了，讓他憤怒直言民眾貪小便宜的嘴臉真的很醜陋。

該員工在臉書PO文說，17日有6名男子組成「鮭魚團」到店裡用餐，但入座後瘋狂點餐，全部飲料點了一輪，「照輪點了15回到20回」，但最讓原PO生氣的反而是吃了一口就浪費，只是點來「試味道」，「點了拉麵、烏龍麵整碗只碰一口就沒吃了，壽司要不是飯都沒吃，就是都只吃一貫」。

原PO坦言除了浪費食物的行為之外，這6名男子點餐的態度更是讓人不爽，他痛批「改名鮭魚不是以為自己無比榮耀像貴賓一樣，點個餐在那邊狂按服務鈴，要求東要求西」，「透過這次活動，更清楚看見台灣人貪小便宜的醜陋嘴臉」。

壽司郎昨日也在粉絲專頁列出最新產品，但不少網友仍期待「下一次活動」，有人就說「小編求開第二次活動，我姓ㄩˊ但根本訂不到位」；但也有許多人不表認同，「建議壽司郎還是發個道歉公告」，「這次活動間接造成食物的浪費，這不只是那些乞丐鮭魚有問題」，認為是「最爛的行銷活動」。

堆積如山空盤旁出現「醋飯山」，令網友怒批浪費。(取材自臉書)
堆積如山空盤旁出現「醋飯山」，令網友怒批浪費。(取材自臉書)

台灣 社群 臉書

上一則

骨科名醫偷吃女醫產子 逼妻離婚棄財產

下一則

AZ疫苗下周開打 蘇貞昌、陳時中帶頭接種

延伸閱讀

爽吃鮭魚剩醋飯…挨轟浪費 千金歌手扯環保還搞宣傳

爽吃鮭魚剩醋飯…挨轟浪費 千金歌手扯環保還搞宣傳
「鮭魚之亂」登外媒 衛報：台官員覺得這並不好笑

「鮭魚之亂」登外媒 衛報：台官員覺得這並不好笑
黑白集／共軍壓境美軍不來 能奉陪多久？

黑白集／共軍壓境美軍不來 能奉陪多久？
「同鮭魚盡」男大生改完名才知回不去了

「同鮭魚盡」男大生改完名才知回不去了

熱門新聞

蘇花公路發生遊覽車自撞山壁再撞護欄，撞出一個大洞，死者大多坐在左後方第五排到第七排。 圖／消防局提供

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

2021-03-16 12:31
AZ疫苗過敏反應多，醫師提醒，過敏族接種後，記得在院觀察30分鐘無異狀再返家，回家也要多加留意身體是否出現變化。美聯社

過敏族注意 AZ疫苗過敏反應多三成 醫提醒打完別忘這事

2021-03-13 09:48
立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)

王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

2021-03-10 02:30
國民黨智庫副董事長連勝文。本報資料照片，記者龔盈全／攝影

連戰震怒推連勝文選黨主席?連辦:連勝文決定與父親無關

2021-03-15 11:38
台灣12日新增6例境外移入確定病例，其中案982於來台58天後確診，醫師認為，不能排除在台感染的可能性。圖為桃機入境旅客正接受檢疫。記者鄭超文／攝影

法籍男在台58天確診 醫：仍有本土感染可能性

2021-03-12 18:11
美國國務卿布林肯。(路透)

布林肯稱「台灣是國家」引熱議

2021-03-16 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪