新聞評論／疫苗疑慮重重 官員分批示範就能解決？

衛福部長陳時中。(記者曾吉松／攝影)

首波抵台的11.7萬劑AZ疫苗 ，下周即將開打。根據疫情指揮中心調查，目前僅三成醫護人員願意接種，顯示專業醫護對疫苗的疑慮仍多。為提振民眾對疫苗信心，蔡政府不少高官宣示願意「帶頭示範施打」；彷彿官員帶頭示範，問題即可迎刃而解。

台灣 遇到的新冠疫苗波折，可謂一波接一波。首先是「買不到」。儘管衛福部長陳時中 2月即已宣稱，「口袋疫苗」已達4500萬劑，足夠全民施打；但仔細分析，可發現其間有不少灌水成分。例如，其中2000萬劑是購自仍在臨床實驗中的本土廠商，500萬劑是採購卻被「已讀不回」的輝瑞疫苗；因此實際買到的，其實不足2000萬劑。

這2000萬劑何時能送抵台灣，仍難預估。AZ的1000萬劑，目前僅透過韓航送來11.7萬劑；下一波何時能到完全沒個底。莫德納的500萬劑號稱5、6月可取得；但實際如何沒人敢打包票。至於COVAX的500萬劑，陳時中曾宣稱最快3月底可拿到20萬劑，但3月已過了三分之二，仍盼不到蹤影。時程上的不確定，使台灣必須面對較其他國家更長的空窗期。

最嚴峻的問題，則是可取得的疫苗仍有許多疑慮。外購最大宗的1000萬劑AZ疫苗，因在歐洲等國施打後產生血栓等副作用，加以免疫有效率稍低，曾有20國暫時緩打；這些在在削弱了台灣醫護人員施打意願。AZ是COVAX最大的疫苗供應者，若醫護人員和民眾對它缺乏信心或拒打，麻煩就大了。

在外購疫苗數量不如預期的情況下，跡象顯示，本土疫苗可能臨危受命提早上場。年初以來，陳時中和若干防疫官員就不斷為幫本土疫苗廠商「做多」，先是宣布本土疫苗可望在6、7月量產，接著宣示採購量從500萬劑一路跳升到1000萬劑、2000萬劑。在官員眼中，本土疫苗原扮演「救援投手」，如今似乎已變成「先發主力」了。

外界更關心的，則是疫苗的「效力」問題。目前兩家本土疫苗廠已進入臨床二期實驗，但能否完成臨床實驗乃至量產，仍要打上大大的問號。目前各國量產的疫苗，多經過完整的三期臨床實驗；反觀本土疫苗，在缺乏新冠患者的情況下，頂多只能完成二期臨床實驗。屆時即使勉強緊急授權生產，衛福部能保證其安全嗎？如果強行揠苗助長，一旦發生狀況，都可能使「建立本土疫苗產能」的努力化為烏有。

據傳，一家本土疫苗廠在臨床實驗招募的「高齡樣本」嚴重不足；對此，陳時中竟宣稱可用「年齡分層」方式授權生產，亦即排除高齡人士施打本土疫苗。這不免更讓人懷疑，急於推本土疫苗登場，是因為對本土廠商充滿信心，還是因缺乏其他選項而不得不然？又或者，只是在幫有心人士拉抬股價？

指揮中心發言人莊人祥日前被問到有哪些國家暫停施打AZ疫苗？竟脫口而出：「我為什麼要告訴你？」這顯示，指揮中心對台灣獲取疫苗的前景已無計可施，才會惱羞成怒，口不擇言。當其他國家都已開始討論疫苗護照問題，台灣施打疫苗進度仍然掛零而坐困愁城，確實難堪。

但面對台灣民眾生命安全及國際疫後解封的現實，「難堪」其實是最微不足道的問題。陳時中曾因政治偏見拒絕東洋進口輝瑞疫苗，如今苦果得由全民承擔。問題是，政府從這一課學到了什麼？如果民眾對AZ疫苗有疑慮要官員示範施打，未來對本土疫苗有疑慮也得要官員示範施打，高官們就算不斷「分批示範」，能解決問題嗎？