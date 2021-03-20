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AZ疫苗下周開打 蘇貞昌、陳時中帶頭接種

台灣新聞組╱台北20日電
指揮官陳時中（中）19日表示，為提振醫護人員施打意願，他願公開接種AZ疫苗。(記者曾吉松／攝影)
指揮官陳時中（中）19日表示，為提振醫護人員施打意願，他願公開接種AZ疫苗。(記者曾吉松／攝影)

台灣新冠疫苗於下周一正式開打，指揮中心昨天傍晚召開專家會議，指揮官陳時中於會後記者會表示，經專家決議，接種AZ疫苗利大於弊，如期於下周一開打；不過檢視這批疫苗，有效日期只到今年6月15日，等於效期只剩一半，專家估計，要如期打完兩劑「真的很拚」。

昨會議中，專家點名蘇貞昌、陳時中應該公開接種，鼓舞士氣，對此，行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌院長認為應讓民眾對於進口疫苗更有信心，因此願主動率先施打AZ疫苗，但仍請指揮中心專家進行專業評估。陳時中則說，「我沒問題，任何疫苗都願意打。」不過，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎認為，首長接種不一定可催出施打率。

此外，雖然目前無明確科學證據顯示血栓與疫苗相關，但無法完全排除關聯性，與會專家提醒服用避孕藥與接受荷爾蒙的55歲以下女性暫緩接種。

指揮中心發言人莊人祥表示，台灣昨天起配送AZ疫苗，首批4.4萬劑，分送至全台57間提供接種院所。

●疫苗效期剩不到3個月

據台北中國時報報導，這批批號為CTMAV509的AZ疫苗，有效日期只到6月15日，前疾管局長蘇益仁表示，一般來說疫苗的有效期限都是六個月，這次台灣拿到的AZ疫苗有效期限僅剩三個月，可能原先是要給其他國家，後來因故未送出，才轉給台灣。

中華民國防疫學會理事長王任賢擔憂，由於有效期限剩不到三個月，且第一、二劑間隔需八周，估計很難讓所有人都打完兩劑；由於過期疫苗要銷毀，有醫院開始評估，是否先不打第二劑，將第一劑疫苗分配給更多醫護人員。

本報系聯合報報導，台灣昨新增六例境外移入案例，確診案例突破1000例，其中77例為本土案例，10人死亡。

莊人祥說，台灣本土案例遠低於境外案例，與他國確診案例的型態相對不同，國內死亡率低於百分之一，與超前部署、落實居家檢疫有關。

新增六名案例中，一位50多歲的美籍女性（案1003）入境採檢Ct達38，二次採檢陰性，屬於高Ct值陽性，符合可提前解隔離免住院的標準。

疫苗 台灣 陳時中

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