肯德基蛋撻185元錯標35 蝦皮現賠1245萬元

肯德基6入蛋塔禮盒，官網售價台幣185元，但蝦皮標錯售價為35元。（取材自肯德基官網）

蝦皮網站昨天清晨發生價格誤植事件，「肯德基 6入蛋撻禮盒」原價185元（台幣，以下同，約6.5美元），標錯成為35元，引起網友瘋狂下單，儘管蝦皮已經下架，但仍售出超過8.3萬組，累積價差共達1245萬元（約43.79萬美元）。對此，肯德基昨天中午發表94字聲明，表示要求平台考慮消費者權益妥善處理，後續將由蝦皮統一回應。

此次出包的肯德基蛋撻禮盒，乃是肯德基高人氣的甜點，官網售價185元，但是蝦皮卻誤植為35元。許多網友見狀即瘋狂下單，並且還有網友留言表示「已買10盒」、「直接買了50盒，準備來送人」、「先買個10盒再說」。除此之外，萊爾富衛生紙8包售價也被誤植為30元，同樣也讓網友出手，賣出2萬份。

蝦皮購物針對「肯德基原味蛋塔禮盒(6入)」、「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽*8」電子商品標價錯誤事件發出聲明，表示「已成立之訂單將進行取消並全額退款。為補償參與活動的消費者，蝦皮購物將提供消費者高於站上商品標示售價的100%全站折扣券。相關全站折扣券蝦皮購物將陸續發送，對消費者帶來不便蝦皮購物深感抱歉，感謝消費者的支持與諒解。」也就是說，昨晚瘋搶訂單的消費者將被取消訂單，僅能得到折扣券折抵下次消費。

但台北市主任消保官楊麗萍稍早已提醒，蝦皮購物此次交易契約已完成，業者理應照價格出貨，若補償方案未能讓消費者滿意，勢必引發強烈反彈。