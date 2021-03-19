「鮭魚之亂」登外媒 衛報：台官員覺得這並不好笑

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日在台灣推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字者就能免費吃壽司，意外掀起全台改名潮。（路透）

日本 連鎖迴轉壽司店「壽司郎」掀起全台改名潮，外媒也注意到這個風潮，意外使台灣 「鮭魚之亂」登上國際。

英國衛報報導，台灣許多民眾為了享有優惠改名「鮭魚」後，官員敦促民眾停止改名。衛報指出，台灣媒體稱這個現象為「鮭魚之亂」，目前約有150名年輕人前往政府機關正式改名「鮭魚」。

報導指出，這種風潮都是因為壽司郎推出兩天促銷活動，只要民眾身分證姓名有「鮭魚」二字，就能和五位朋友共享免費壽司。台灣法律規定每人一生中有三次改名機會。但官員覺得這並不好笑，內政部 次長陳宗彥18日表示，「這種改名不僅浪費時間，還會產生不必要的文書作業」，呼籲民眾珍惜行政資源並保持理性。

衛報援引聯合報系新聞指出，新北市一位陳姓男子替自己取名為「陳愛台灣國慶鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱撒老爺」，字數高達36個字，創全台紀錄。衛報也援引TVBS新聞稱，高雄一名馬同學改名為「馬正軒爆震鮭魚」，在壽司店免費吃了總價超過台幣7000元的免費壽司。

日本版的《哈芬登郵報》（HuffPost）也報導，「鮭魚之亂」讓台灣官員們「抱頭煩惱」，因為台灣僅能改名三次，而改成「鮭魚」再改回原名便需要兩次，只要算錯，就可能必須永遠背負「鮭魚」之名活下去。

「VICE新聞」更嘲諷「鮭魚」現在是台灣人取名首選。

台南市長黃偉哲說，覺得滿奇怪的，一家壽司店免費吃鮭魚，就能吸引台灣100多個人改名，甚至有些民眾所在縣市根本就沒分店，也跟人家改名字，「讓我一個感想就歸（鮭）去來兮啦」。

內政部政務次長陳宗彥表示，改名耗費時程也造成不必要行政作業，希望商業活動單純化、大家理性面對。

戶政事務所已準備好迎接另一波改名潮，今起受理「鮭魚們」改回原名。辦理新身分證台幣50元、戶口名簿30元，二次僅花費160元。