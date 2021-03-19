我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

「鮭魚之亂」登外媒 衛報：台官員覺得這並不好笑

台灣新聞組／綜合19日電
日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日在台灣推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字者就能免費吃壽司，意外掀起全台改名潮。（路透）
日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日在台灣推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字者就能免費吃壽司，意外掀起全台改名潮。（路透）

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」掀起全台改名潮，外媒也注意到這個風潮，意外使台灣「鮭魚之亂」登上國際。

英國衛報報導，台灣許多民眾為了享有優惠改名「鮭魚」後，官員敦促民眾停止改名。衛報指出，台灣媒體稱這個現象為「鮭魚之亂」，目前約有150名年輕人前往政府機關正式改名「鮭魚」。

報導指出，這種風潮都是因為壽司郎推出兩天促銷活動，只要民眾身分證姓名有「鮭魚」二字，就能和五位朋友共享免費壽司。台灣法律規定每人一生中有三次改名機會。但官員覺得這並不好笑，內政部次長陳宗彥18日表示，「這種改名不僅浪費時間，還會產生不必要的文書作業」，呼籲民眾珍惜行政資源並保持理性。

衛報援引聯合報系新聞指出，新北市一位陳姓男子替自己取名為「陳愛台灣國慶鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱撒老爺」，字數高達36個字，創全台紀錄。衛報也援引TVBS新聞稱，高雄一名馬同學改名為「馬正軒爆震鮭魚」，在壽司店免費吃了總價超過台幣7000元的免費壽司。

日本版的《哈芬登郵報》（HuffPost）也報導，「鮭魚之亂」讓台灣官員們「抱頭煩惱」，因為台灣僅能改名三次，而改成「鮭魚」再改回原名便需要兩次，只要算錯，就可能必須永遠背負「鮭魚」之名活下去。

「VICE新聞」更嘲諷「鮭魚」現在是台灣人取名首選。

台南市長黃偉哲說，覺得滿奇怪的，一家壽司店免費吃鮭魚，就能吸引台灣100多個人改名，甚至有些民眾所在縣市根本就沒分店，也跟人家改名字，「讓我一個感想就歸（鮭）去來兮啦」。

內政部政務次長陳宗彥表示，改名耗費時程也造成不必要行政作業，希望商業活動單純化、大家理性面對。

戶政事務所已準備好迎接另一波改名潮，今起受理「鮭魚們」改回原名。辦理新身分證台幣50元、戶口名簿30元，二次僅花費160元。

台灣 內政部 日本

上一則

台打炒房下重手 第三戶限貸5.5成 重擊囤房囤地投機客

下一則

藻礁公投70萬連署送中選會 民進黨內促戰 政院擬不提對案

延伸閱讀

英媒報導台灣鮭魚之亂 網友笑稱：改名的人「吃自己」

英媒報導台灣鮭魚之亂 網友笑稱：改名的人「吃自己」
台「鮭魚之亂」登上外媒 英衛報：官員勸民眾停止改名

台「鮭魚之亂」登上外媒 英衛報：官員勸民眾停止改名
短時間吃大量生魚片、壽司 醫：這幾類人千萬不可

短時間吃大量生魚片、壽司 醫：這幾類人千萬不可
全台瘋鮭魚吃到飽 營養師提醒：生食吃太多有礙健康

全台瘋鮭魚吃到飽 營養師提醒：生食吃太多有礙健康

熱門新聞

蘇花公路發生遊覽車自撞山壁再撞護欄，撞出一個大洞，死者大多坐在左後方第五排到第七排。 圖／消防局提供

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

2021-03-16 12:31
立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)

王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

2021-03-10 02:30
AZ疫苗過敏反應多，醫師提醒，過敏族接種後，記得在院觀察30分鐘無異狀再返家，回家也要多加留意身體是否出現變化。美聯社

過敏族注意 AZ疫苗過敏反應多三成 醫提醒打完別忘這事

2021-03-13 09:48
國民黨智庫副董事長連勝文。本報資料照片，記者龔盈全／攝影

連戰震怒推連勝文選黨主席?連辦:連勝文決定與父親無關

2021-03-15 11:38
台灣12日新增6例境外移入確定病例，其中案982於來台58天後確診，醫師認為，不能排除在台感染的可能性。圖為桃機入境旅客正接受檢疫。記者鄭超文／攝影

法籍男在台58天確診 醫：仍有本土感染可能性

2021-03-12 18:11
美國國務卿布林肯。(路透)

布林肯稱「台灣是國家」引熱議

2021-03-16 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑