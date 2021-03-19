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「同鮭魚盡」男大生改完名才知回不去了

台灣新聞組／台北19日電
男大生改名後姓名長達50字破全台紀錄。（圖：新北市民政局提供）
男大生改名後姓名長達50字破全台紀錄。（圖：新北市民政局提供）

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」推出活動，名字中有「鮭魚」同音同字者用餐免費，掀起一波改名之亂。台中一名就讀中醫系的男大生，昨天一早也湊熱鬧去改名叫「張鮭魚之夢」，當他一拿到新的身分證，戶政人員告知他：「你已改名三次，不能再改了」，他當場傻眼愣住「該怎麼辦？」但因為瞞著爸媽改名，暫時還不想讓爸媽知道。

台中市民政局呼籲，「改名要三思」，千萬不要衝動或跟風，免得真的「同鮭魚盡」，改名的紀錄都會在戶口名簿上的「戶籍記事」登錄，這些紀錄都會跟著一輩子，一旦未來需要用到戶口名簿、戶籍謄本等資料，都會揭露，這波改名都是年輕人，未來登記結婚，另一半也都會看到這些紀錄。

律師林智群在臉書粉專發文說，如果已改名三次，不能改回來，但姓名條例有一個規定，跟爸爸姓名相同，可以改名。

換句話說，這名張姓男大生如果要改回本名，可請爸爸出面申請也改名為鮭魚之夢，就能解套。但張姓男大生表示，當初是瞞著爸媽到戶政事務所改名，他還不敢讓爸媽知道，因此改回本名的事，只能先緩緩。

男大生順便示愛 長達50字

改名潮除比創意，還掀長名風，比誰的名字更長。新北市有一位陳姓男大生，改了一個50字的名字順便向女友示愛，他改名為「陳OO有震天龍砲變身OOOOO（遊戲招式名）於二零二一三月十四日與OO（女友名）穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」，一長串字創下紀錄。

基隆忠二路派出所張姓警員則是在名字後加上「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」。讓內政部長徐國勇提醒名字很長「是他自己找自己的麻煩」，這名員警已把名字改回來。

就連故宮也搭上風潮，將清朝乾隆皇帝名字改為「愛新覺羅．弘曆鮭魚」，宣傳故宮桌遊，引發網友熱議，綠營政治人物還爭相留言附和。但有滿族後裔批評，「鬼島就是不懂尊重人」。

跑錯店家 走上不「鮭」路

另外，一名網友跟上這波熱潮改名為「劉鮭魚」，開心地爽吃整桌壽司後，沒想到卻發現跑錯店家了，令他相當傻眼，只好乖乖埋單。不少網友爆笑，「走上不『鮭』路了」。還有人說，「年輕人終究還是年輕人太衝動了」、「為了吃壽司改名，然後吃錯家」、「止不住的笑意」、「原本想同『鮭』魚盡結果變『鮭』去來兮」、「ㄧ看就沒做功課，還好沒去爭鮮」、「有帶錢嗎XD」、「跑錯棚了啦」、「改個名連智商都改成鮭魚腦了」、「走上不『鮭』路了齁！」、「夠鮭魚！」、「好悲劇」、「血本無『鮭』了」。

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