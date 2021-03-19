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台打炒房下重手 第三戶限貸5.5成 重擊囤房囤地投機客

記者沈婉玉／台北19日電

中央銀行再下重手打炒房，與財政部合祭組合拳，狙擊囤房囤地的投機客，希望能抑制房價央行昨天召開首季理監事會議，無預警加重房市信用管制措施，鎖定「公司法人購置住宅貸款」、「自然人持有多戶房貸」、「高價住宅」以及「工業區閒置土地抵押借款」四大類貸款，新設限制或下修最高貸款成數0.5成至二成不等，今起實施。

去年底央行祭出房市選擇性信用管制措施，昨天再度加碼打炒房力道。央行總裁楊金龍表示，從各國實證結果發現，稅跟選擇性信用管制的組合，會有抑制房價的效果。

他解釋，前次房地合一稅上路的前半年，對抑制短期炒作有很明顯的效果，此次財政部再推房地合一稅2.0，預期心理已經在醞釀。整體央行房市管制措施除法人外，多數僅限制第三戶以上，範圍不大，不動產放款占比是否會下降也有待觀察，但會有預期心理，希望落實政府「健全房地產市場方案」的信用資源有效配置及合理運用。

此波房市管制措施修正重點有四：一、法人囤房及短期交易較為明顯，因此限制公司法人購置住宅貸款一律降至四成，且無寬限期。

二、自然人持有多戶房貸，不利金融機構不動產授信風險控管，因此調整貸款成數限制，並對多戶房貸成數採差別管理；第三戶以上房貸，由先前的六成降為5.5成，同時新增第四戶以上房貸限貸五成規定，均無寬限期。

三、豪宅具帶動周邊房價的外溢效應，且其價格波動大，銀行承擔授信風險較高，因此調降最高貸款成數，對於無房貸或已有二戶以下一般房貸者，第三戶豪宅貸款成數由先前的六成縮減至5.5成；已有三戶以上房貸者，無論已持有的三戶是不是豪宅，第四戶豪宅的貸款，成數由先前的六成降至四成，均無寬限期。

四、為了協助工業區土地活化利用，增訂工業區閒置土地抵押貸款規範，最高限貸5.5成，如果抵押土地已動工興建開發，或借款人檢附抵押土地具體興建開發計畫，並切結於一定期間內興建開發者，可不適用；其餘包括購地貸款最高限貸6.5成，以及餘屋貸款最高限貸五成，則維持現有規定不變。

楊金龍強調，不會用利率來處理房市問題，房貸是整體放款的一部分，動了利率會影響其他企業的貸款，更何況紓困措施到6月底才會結束。至於房市是否過熱，可能會有地區性的差異，例如台南可能有台積電建廠的因素，等內政部針對房地產情勢編制的總體指標出爐，可能會比較準確。

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