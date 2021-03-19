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旅遊泡泡下個國家？ 北韓粉專向台灣喊話：我是首選

記者楊德宜／台北19日電
圖為北韓「國際友誼展覽館」，館內展示世界各國政界、社會人士贈送給金日成與金正日的20多萬件珍貴禮品。(本報資料照片)
圖為北韓「國際友誼展覽館」，館內展示世界各國政界、社會人士贈送給金日成與金正日的20多萬件珍貴禮品。(本報資料照片)

台帛旅遊泡泡將於4月1日首航，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前被問及「台帛可以、小三通為什麼不行？」他說，「因為帛琉零確診」，加上相關資料我國都掌握得很清楚，才會成行。北韓半官方臉書粉專「朝鮮經貿文化情報 DPRK」（ https://www.facebook.com/DPRKBUSINESSNEWS/posts/748421429152420 ）今天發文表示，零確診的，不是只有帛琉，還有朝鮮民主主義人民共和國。

「朝鮮經貿文化情報 DPRK」說，隨著疫情的趨緩，各國之間也開始推動境外旅遊「旅遊泡泡」與「放寬商務客洽公旅行」等措施，台灣與帛琉也實現了「旅遊泡泡」，在此預祝台灣與帛琉一切順利，所有出遊的旅客面對久違的熱帶海洋，可以玩得開心。

「除了帛琉之外，朝鮮也是全球少有的零確診國家」。「朝鮮經貿文化情報 DPRK」說，朝鮮北部的國土面積遠遠大於帛琉262倍，朝鮮除了無法擁有帛琉的熱帶海洋與珊瑚礁景色外，山景有白頭山、金剛山、妙香山等秀麗名峰，海景有元山、羅先等壯闊海濱，春有櫻花，夏可戲水，秋有紅楓，冬能滑雪，百餘處的溫泉洗滌疲憊的身心，大同江啤酒讓人通體暢快，平壤冷麵、神仙爐、開城銅碗餐、朝鮮東海的新鮮海產，滿足美食饕客的味蕾。

「朝鮮經貿文化情報 DPRK」說，台灣與朝鮮的距離，倘若實現直航，自然比起台灣與帛琉之間還要近，零病例的朝鮮與本土控制完善的台灣，絕對是疫情期間觀光首選。文末並標註「旅遊泡泡的首選朝鮮」、「朝鮮擁有不遜色於日本的景緻與美食」。

台灣網友紛紛留言表示，「很期待直航的那天」、「支持，我記得朝方有派官員來台灣談台朝直航的事」、「其實真的很想去玩，真正猶豫的點就是卡在要在中國轉機」。

台灣 疫情 美食

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