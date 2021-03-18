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藻礁公投70萬份連署送件 政院：不考慮提出對案

記者陳熙文／台北18日電
70多萬份藻礁公投連署書18日送入中選會。(記者吳姿賢／攝影)
70多萬份藻礁公投連署書18日送入中選會。(記者吳姿賢／攝影)

環保團體發起「珍愛藻礁公投」，今將70萬份第二階段連署書送至中選會，預料將順利成案。傳民進黨內部有意透過行政院提出公投對案，行政院發言人羅秉成今表示，行政院沒有規畫對案，但有義務把政策講清楚。

面對藻礁公投預料成案，民進黨內頻傳希望能夠提出公投對案。有黨內人士指出，民進黨中常會曾於會中討論是否提出對案做因應，並未排除作為應對的選項。另外，有部分黨內人士認為，應透過行政院提出公投提案，不過時程上，最快4月13日當周就要送入立法院。

依據公投法第14條規定，除了公民連署的途徑之外，開放行政院對認為有必要進行公民投票者，得附具主文、理由書，經立法院同意，交由主管機關辦理公民投票，行政院向立法院提出公民投票提案後，立法院應在15日內議決。

對此，羅秉成今表示，藻礁公投已經送件，這是人民的權利，行政院予以尊重，而無論是行政院也好，還是經濟部的權責部分，接下來有義務向國人說明了解，藻礁沒有滅絕，政府以後預計要投入更多資金，把它保育的更好。

他表示，政府的目標是把政策講清楚，行政院沒有考慮規劃公投對案，但是政府有義務把政策講清楚。他也指出，有很多藻礁公投連署人後來對議題更了解後，決定撤回連署，可見政府先前對議題的說明不夠。

羅秉成也重申，天然氣第三接收站的問題，不是經濟與環保的對抗，也不是人民對政府的對抗，是環保與環保的抉擇問題，台灣如果能夠早一年，能夠燃氣，就早一年能夠減煤，可能一年減量的噸數能到500萬噸，得改善空汙，對國人健康很有保護，不過要是用天然氣發電來換取減煤，大家都有意見的話，對整個能源轉型、改善空汙的環保理念就會受到阻礙。

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