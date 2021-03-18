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為吃免費壽司 百人改名「鮭魚」戶政人員傻眼

台灣新聞組╱綜合18日電
為了免費吃壽司，17日全台有上百人改名稱「鮭魚」；台中市一名女大生改名叫「鮭魚丼飯」。(圖：讀者提供)
為了免費吃壽司，17日全台有上百人改名稱「鮭魚」；台中市一名女大生改名叫「鮭魚丼飯」。(圖：讀者提供)

日本連鎖迴轉壽司店辦促銷活動，名字與「鮭魚」同音同字者可免費吃，竟引發全台「鮭魚」改名風，昨天有上百人到各縣市戶政事務所改名，年輕人大多表示一生可改名三次，享用免費壽司後再改回就好了。

昨天全台名字裡有「鮭魚」兩字的人暴增，高雄至少29人、新北26人、台中22人、北市20人、桃園14人、台南7人，竹市與彰化各有1、2人；戶政人員表示，幾乎都是年輕人。

台中郭姓女大學生更名「郭鮭魚丼飯」，陪同的兩位朋友也改名，讓中市戶政所人員傻眼說「前所未見」；霧峰戶政所受理戶籍在高雄的男大生改名「賴鮭魚肚」，他母親勸退不成只好尊重；桃園21歲薛姓男子改名「薛鮭魚大師」。

不少人把名字改得非常長，包括「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」、「無情爆吃鮭魚流氓」、「鮭魚全部都給我端上來」、「鮭魚主席」、「覺得鮭魚湯豪豪喝」、「鮭魚這個名字是為了壽司郎改的」、「鮭魚與熊掌都好吃藥師國考一次過」、「鮭魚齊天大聖財神爺之子」、「頌啦鮭魚」，但都不敵新北81年次陳姓男子的「陳愛台灣國慶鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱撒老爺」36個字。

戶政所承辦人員原本一頭霧水，一問才知是日本連鎖壽司店推出限時優惠，姓名中有「鮭魚」同音同字，全桌最多六人免費，同音的也有五折優惠，讓年輕人為了吃免費壽司，爭相跑來改名。

促銷壽司的對這波改名潮也非常吃驚，該品牌全台20家店，昨天中午至少有28位名為「鮭魚」的顧客到店，若以每桌餐費台幣上萬元估算，等同吃掉台幣28萬元。

郭姓女大生說，反正名字可以改三次，這輩子應該用不完！另有男學生申請改名「周鮭魚」，因他已是第二次改名，戶所人員提醒要珍惜改名機會，但男大生很堅持。據了解，中市北屯戶政所成功勸退一人的改名申請。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，改名在民俗觀念上會影響一生運勢，因此不得不慎，名字中有「魚」字，除了生肖屬狗、虎、蛇對運勢沒影響外，其他生肖都不宜有魚字。

為了免費吃壽司，17日全台有上百人改名為「鮭魚」；台中市一名女大生改名叫「鮭魚丼...
為了免費吃壽司，17日全台有上百人改名為「鮭魚」；台中市一名女大生改名叫「鮭魚丼飯」。圖為壽司郎高雄夢時代分店排隊人潮。(記者劉學聖／攝影)

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