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嗆記者「為什麼要告訴你」挨轟 莊人祥：一時鬼打牆

台灣新聞組／台北17日電
針對AZ疑慮，指揮中心發言人莊人祥嗆記者「為什麼要告訴你？」(圖：指揮中心提供)
針對AZ疑慮，指揮中心發言人莊人祥嗆記者「為什麼要告訴你？」(圖：指揮中心提供)

國際間積極施打新冠疫苗，但歐洲國家傳出民眾施打AZ疫苗後，發生血栓事件，多國緩打；對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥被記者問有多少國家緩打，他卻表示，「你們自己查就好了，我為什麼要告訴你？」引來民眾和議員痛批「不耐煩可以不要當發言人」，事後莊人祥表示，是一時鬼打牆。

日前媒體在記者會詢問指揮中心是否掌握停打或持續施打AZ疫苗的有哪些國家？莊人祥表示，緩打的國家大部分都是預防措施，不是確定血栓與疫苗有關，且指揮中心有持續追蹤。但對於有多少國家緩打，卻表示，「你們自己查就好了，我為什麼要告訴你」。

此言引來臉書粉絲專頁「比特王」PO出該片段，表示「疫苗有沒有問題不能問嗎？」網友也批莊人祥太傲慢了。台北市議員游淑慧也在臉書發文寫道「不耐煩可以不要當發言人啊」。

被問及為何有此發言，原意為何？莊人祥則態度軟化，表示是一時鬼打牆。至於是否因為壓力太大，莊則表示，「我很好，謝謝大家關心」。

衛福部長陳時中昨天也表示，疫苗是安全的，施打時程沒有影響，今天食藥署檢驗完成後，兩天內會開專家會議，就現在國際情況做整體檢討，再對外報告。

至於目前施打意願，陳時中說，第一波有意願施打大約6萬人，第一線人員占43%，第二線人員占28%，整體意願大約33%。

莊人祥說，醫護願意接種AZ疫苗比率不算太低，第一批抵台AZ疫苗11.7萬劑，目前僅三成醫護接種，疫苗數量剛好完成兩劑接種。

為了鼓勵民眾接種疫苗，傳出日本將推動疫苗假，台灣是否跟進？莊人祥說，疫苗假會再跟勞動部討論。但日本主要是為了準備奧運，而且以日本目前的疫情，他們當然希望民眾趕快打疫苗，所以提供施打誘因。

疫苗 日本 陳時中

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