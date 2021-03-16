水情吃緊！全台1年漏水4.4億噸 台中六都表現最差

台中市漏水率在六都中最高。圖為台中市政府15日舉行旱災災害整備演練。(中央社)

全台旱象嚴重，自來水管漏水率卻居高不下；據統計，全台一年約漏掉4.4億噸自來水，以每人每日生活用水量289公升計算，相當於一年要漏掉全台2300萬人約66天民生用水量，漏水率驚人。

台灣 自來水公司統計，去年全台以基隆市漏水率24.14%最高，相當於漏掉36萬人一年用水量，漏水率第二、三名是台東、花蓮，各漏19.4%、17.3%。台中、南投漏水率16.8%，排第四；宜蘭14.8%排第六；高雄與屏東名列第七，漏水率10.1%。

全台漏水率最低縣市是新北，只有8.05%，其次台南市僅8.47%。另外，北水處所屬的首善之都台北市漏水率為11.9%。

基隆一直以來是漏水程度最嚴重縣市，主因是基隆開發早，丘陵地形高低落差大，又接近港口管線更換困難，漏水率高。花、東漏水率也高，但因區域遼闊、管線較長，不過整體用水量較少，漏水量沒那麼多。

排名全台第四的台中市漏水率在六都中最高，與南投漏水率一樣多，主要當年921強震影響管線；另台中重車不少，輾壓造成管線傷害。南投則因山區多，管線替換難。

管轄基隆的自來水公司第一區管理處指出，參與推動「供水系統降低無收益水量計畫」，去年底漏水率從32.2%降到24.14%，今年設定目標是22.96%，短期加強檢漏、修漏，中長期逐步引進新科技檢漏與優化供水監視系統，將管網水壓流量監控智慧化。