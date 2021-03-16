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台帛旅遊泡泡來了 4月起每周2航班

台灣新聞組╱台北16日電
台帛「旅遊泡泡」預定4月啟動，初期規畫每周兩航班，旅行社業者已摩拳擦掌迎商機。（美聯社資料照片）
台帛「旅遊泡泡」預定4月啟動，初期規畫每周兩航班，旅行社業者已摩拳擦掌迎商機。（美聯社資料照片）

台帛「旅遊泡泡」預定4月啟動，初期規畫每周兩班旅遊專機，每班載客率70％，帛琉政府指定的8家飯店及餐廳已完成消毒準備迎接台灣遊客，台灣旅行社業者已摩拳擦掌迎商機。

中國時報報導，新冠肺炎疫情讓全球旅遊業陷入大蕭條，為挽救觀光，帛琉新總統惠恕仁計畫28日率團搭乘華航醫療專機來台，為4月初開跑的台帛「旅遊泡泡」宣傳。雖然惠恕仁希望台帛「旅遊泡泡」航班愈多愈好，但顧及到防疫問題，帛琉方面初期規畫每周限定2班，每班載客率不超過70％。不過帛琉方面仍期待台灣可以進一步放寬到每周8班。

黨政人士透露，目前疫情指揮中心朝向赴帛琉的台灣旅客，下機後先不做抗原檢測也不做PCR，直接入境玩5天，返台後前5天採加強健康管理，第5天再自費採檢，若為陰性後續再進行自主健康管理的方向規畫，以提高遊客意願。

帛琉政府日前已通知帛琉的老爺酒店、帛琉大飯店等8家指定飯店及餐廳，完成各項消毒及加強員工防疫培訓工作，隨時可供台灣旅客進駐。

本報系經濟日報報導，華航、長榮航表示，航班、機組員都已經準備好，只要一宣布，就會根據市場需求立即增加班次，提供更多的客運服務。

雄獅、鳳凰、山富及易遊網等旅行社業者已摩拳擦掌迎商機；鳳凰總經理卞傑民表示，「產品已經準備好了，就等東風」；雄獅動作最快，已推出「帛琉旅遊泡泡需求預約」，開始收集想參加的旅客名單。

卞傑民分析，帛琉為海島國家，人口僅2萬多人，採用泡泡旅遊的方式相對單純且安全，若包裝價格合理，應可吸引愛好水上活動的旅客。在成本方面，因為機票勢必會比過去貴，帛琉飯店價格也調高。業界普遍推估，五天四夜行程最少台幣6萬元起跳。

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