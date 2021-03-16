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台灣AZ疫苗最快下周開打 8類族群先等等

台灣新聞組╱台北16日電
打AZ疫苗 8種人停看聽
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歐洲傳出施打AZ疫苗後血栓事件，多國緩打。台灣首批11萬7000多劑AZ疫苗即將完成封緘，第一線醫護人員最快下周接種，為讓民眾安心，指揮中心昨公布該疫苗接種注意事項，3類對象不建議施打，4類對象經醫師評估才可施打，以及急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者（感冒），應暫緩施打。

指揮中心發言人莊人祥說，根據AZ公司所發布新聞稿，歐洲與英國已打1700萬劑，發生15件深度靜脈栓塞、22件肺動脈栓塞，共37件，並沒有高於背景值。至於疫苗接種後若有不良反應該如何處置、何時採檢？莊人祥說，正在建置建議指引。

此外，奧運國家代表隊選手與教練等團隊即將出國，指揮中心將運動選手也列為第一優先施打對象，副指揮官陳宗彥昨帶隊前往國家訓練中心，向台灣奧運選手詳述疫苗施打流程和注意事項。

莊人祥說，根據食藥署提供疫苗仿單，對疫苗所含成分過敏者、施打第一劑之後出現嚴重過敏者、18歲以下的青少年，這3類不宜接種AZ疫苗。血小板減少或任何凝血異常者、免疫功能不全者、懷孕或可能懷孕者、正在哺乳的女性，應由醫師謹慎評估施打效益及風險後，再決定是否接種。有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者，例如感冒，則應暫緩施打。

至於有多少國家因血栓疑慮緩打AZ疫苗，莊人祥卻表示，「你們自己查就好了，我為什麼要告訴你」。

而相較於歐美，亞洲國家如日本、南韓起步較慢，加上新冠肺炎變種快速，台灣憂心現階段台灣本土疫苗的進程緩慢，是否趕得上病毒變異的速度？日前傳出台灣有疫苗廠人工方式製作出變種病毒株來測試疫苗效力，對此，莊人祥表示，不清楚該廠商用何方式做，要請研發組瞭解後才能回應。

莊人祥表示，雖有媒體報導國產疫苗為確認對變種疫苗效力，而使用人工製作的變種病毒測試，但不確定是以何種方式做，也不確定是不是針對南非病毒株。

疫苗 台灣 變種病毒

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