抗疫中藥「清冠一號」歐美熱銷 在台尚未通過藥證

台北國際中醫藥學術論壇活動14日舉行，現場有攤位展示增加抵抗新冠肺炎但還未取得藥證的「清冠一號」及其成分。（記者潘俊宏／攝影）

新冠肺炎疫情 在全球持續延燒，但台灣 除了因為控制得當受到全球矚目外，蔡英文 總統昨天出席第91屆國醫節大會，更大讚，自去年疫情爆發以來，台灣發展中西醫合作的模式受到世界矚目，尤其一款中醫中藥複方「清冠一號」，在世界熱銷，更讓世界看到台灣。

「清冠一號」是由板藍根、魚腥草等多種中藥材所組成，包含抗病毒和免疫調節的中藥複方。但這款中藥複方雖在歐美國家熱銷，但在台灣仍未通過藥證、無法販售。

蔡英文說，台灣的中、西醫雙軌運行逐漸成熟，在新冠疫情延燒至今，中醫更因為過去累積的研發能量，衛福部國家中醫藥研究所帶領研發、可用於治療新冠肺炎的中藥複方「清冠一號」，台灣藥廠獲得授權製造後，行銷歐、美、日等14國，在世界熱銷，讓世界看到台灣。

蔡英文表示，台灣中醫藥在「中醫藥發展法」制定後，中醫藥發展走向新里程碑，中醫特定疾病輔助醫療計畫的治療反為除原本的癌症、孕產照護，也新增呼吸困難的病人。但仍要持續發展中醫學的訓練和中醫照護布建的工作，並讓法規越來越完善；在中藥品質方面，不論查驗制度、檢驗標準、製造品質和中醫藥典的編修，也都要積極接軌國際標準，並在中醫藥研發製造爭取新南向市場的機會。

立法院長游錫堃則表示，台灣推動開放國會行動方案，也是全世界開放國會的會員之一，期許如中醫藥等各團體也能在國會設置專責國會聯絡辦公室，推動法案。