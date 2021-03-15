解封後核酸檢驗將爆量 台灣準備好了嗎？

汪姓台商過年返台，假期結束返回工作崗位，因未事先預約採檢，好不容易找到可24小時隨時採撿的醫院，但必須半夜12時在急診室採驗，凌晨2時才完成檢驗，疲憊返家。（圖：讀者提供）

帛琉與台灣 洽談旅遊泡泡，針對旅客返台後檢疫，檢驗勢必占一席之地。全民拚解封，快速檢驗的重要性不亞於疫苗 ，但台灣準備好了嗎？前一陣子年假結束，各醫院採檢人潮爆量；民眾趕著要見彌留親人最後一面，卻險些等不到陰性報告。專家擔心，未來開國門，若自費採檢數量及機動性不足，關說插隊恐成日常。

汪姓台商過年返台與家人團聚，年假結束為返回大陸，需取得核酸檢驗陰性報告，但他們不知大多數醫院採檢需要預約，直到各醫院額滿，好不容易才找到24小時可採撿的醫院，但必須半夜12時到急診室採檢，現場大排長龍，直到凌晨2時才完成檢驗。雖然返家已非常疲憊，但幸好有醫院願意開放現場名額。

若想見親人最後一面，等待報告更是讓人心急如焚。旅居美國的孟小姐返台探視癌末病重的媽媽，先用掉唯一一次居檢臨時外出機會，不料幾天後，突然接到媽媽病危通知，醫師一早就和家屬說「應該就是今天了。」孟小姐立即赴醫院自費採檢，但醫院告知，當天晚上7時才能拿到檢驗報告。

孟小姐想見媽媽最後一面，但媽媽的時間一分一秒逐漸流逝，且陪在旁邊的家人看得出來，媽媽明顯在硬撐，也想見女兒最後一面才走。孟小姐只好懇求醫院，還透過各方人士拜託，下午5時取得陰性證明，直奔病房，握著病榻上媽媽的手，此刻媽媽終於安心，嚥下最後一口氣離世。

汪姓台商和孟小姐並非特例， 天主教聖馬爾定醫院檢驗科主任高智雄表示，過年後返鄉潮，民眾不是抱怨價格，而是搭機時間前三天取得證明時間壓力，不少「VIP」就想辦法關說，各大醫院實驗室在年後幾乎都面臨一波關說插隊的壓力。

三軍總醫院一般病理科主任蔡文銓指出，過完年後確實有檢驗排隊狀況，隨出國就業就學的人離境，檢驗又回到較平衡的供需狀態，包括自費檢驗、疑似通報檢驗、少數邊境 檢驗。

但高智雄坦言，雖然醫院網站都有公告自費採檢流程及注意事項，還是有很多人想要加價選擇當天可拿報告的「急件」，未來如果要對持疫苗護照的入境者全面加驗抗體和病毒核酸，勢必會造成衝擊。

目前台灣提供民眾自費檢驗共110家醫院，指揮中心發言人莊人祥表示，若醫院希望奪得先機，超前部署搶下自費採檢大餅，指揮中心樂見其成，鼓勵醫院積極擴充人力及裝備。