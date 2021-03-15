農發基金產銷調節 收購農產半數淪堆肥

圖為2020年9月屏東香蕉生產過剩，蕉農將大批香蕉送進去化場。（本報資料照片）

農委會近幾年來每遭遇農產品產銷失衡、天候、對外貿易等因素就進行大量收購以穩定價格，不過，據審計部2019年總預算 及附屬單位審核報告指出，2019年收購數量，其中六成都用於多元循環利用之「掩埋去化」方式處理。與農發基金用途說明所稱輔導加工、購貯、內外銷及促銷等調節措施有悖。

中國 時報報導，根據立院預算中心報告顯示，2019年農委會「產銷調節緊急處理」決算是預算的4.15倍，且收購農產品支出中，有3.23億元（台幣，下同，約1136萬美元）用來掩埋、堆肥及送養豬戶做飼料；統計數據也顯示2016年以前，該預算使用率都只有個位數，2017年起執行率暴增，2019大選年更是用到預算的四倍。

農發基金關於產銷調節緊急處理計畫經費執行狀況，馬英九 執政的2015、2016年時，執行率在7％～8％，經費支出約千餘萬，蔡政府上台之後，從2017年開始，執行率大增至114.92％、2018年為75.14％，2019年更是破天荒到415.43％達6.59億，其中3.23億更用於掩埋、堆肥及送養豬戶等循環利用方式處理。

據報導，國民黨立委呂玉玲表示，農委會主委陳吉仲上個月在《農傳媒》新年訪談中，大談農委會補助收購農產品不只會影響產地價格下跌，鉅額補助對農產品市場及農民都沒有幫助，結果農委會在2019年花了農發基金6億元去收購水果，這根本就是自我打臉，如果農民知道辛苦栽種的水果被農委會拿去堆肥掩埋，一定痛捶心肝。

鳳梨危機解？學者：言之過早

本報系聯合報報導，大陸禁止台灣鳳梨外銷大陸，陳吉仲日前在立法院表示，因為通路業者及消費者支持，中國片面暫停輸入鳳梨所造成的影響，初步已完全克服。但台大園藝系退休副教授許明仁認為，4、5月才是真正的鳳梨產季，現在談是否已經克服鳳梨危機，言之過早。

許明仁說，跟大陸農產品貿易問題，若沒真正解決，接下來就是影響其他農產品。

台大農經系教授雷立芬表示，現在的鳳梨熱，一定會造成排擠效應，還有許多水果正值產季，吃了鳳梨就會減少吃其他的，甚至少買其他的，等真正鳳梨產季來襲，屆時恐怕沒人吃鳳梨了。