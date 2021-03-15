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黑白集／又見雙標 農委會傲鳳梨卑香蕉

黑白集
台灣輸陸鳳梨因被驗出介殼蟲而遭禁，農委會主委陳吉仲認為是對岸故意刁難，但輸日香蕉被驗出農藥殘留超標遭下架，農委會卻認為錯在台方，態度大不同。（本報資料照片）
台灣輸陸鳳梨因被驗出介殼蟲而遭禁，農委會主委陳吉仲認為是對岸故意刁難，但輸日香蕉被驗出農藥殘留超標遭下架，農委會卻認為錯在台方，態度大不同。（本報資料照片）

台灣輸陸鳳梨因被驗出介殼蟲而遭禁，蔡政府立刻大發雷霆，發動全民及企業認購搶吃，還將「民主鳳梨」賣到澳洲。相對的，近日台灣輸日香蕉被驗出農藥殘留超標遭下架銷毀，農委會主委陳吉仲立刻譴責業者拿不合格香蕉充數，勒令嚴加管理，態度大不同。

同是農產品出口檢驗事件，政府處理輸陸鳳梨如此倨傲，對待銷日香蕉卻如此卑恭，一倨一恭當即現形。水果含有介殼蟲，比起農藥殘留超標，哪一項問題更大？如果兩者都無法忍受，為何陳吉仲認為台蕉農藥殘留是錯在台方，但鳳梨含有介殼蟲則是對岸故意刁難？或者，這是蔡政府習慣性的對陸倨傲，對日謙卑恭遜，根本不問是非黑白？

蔡政府利用鳳梨事件做足大內宣，似覺得自己反而大賺一票，過癮之至。但是，有些大內宣卻像煙火一閃即逝，真幫到農民了嗎？

最明顯的例子是，號稱突破澳洲市場的兩噸鳳梨，每公斤30元台幣（約1.06美元）的鳳梨，政府每公斤要補貼105元台幣的運費，是鳳梨成本的三倍以上。政府補貼，只是肥了中間商，根本無法惠及農民。更荒謬的是，農委會大肆宣揚「打開澳洲通路」後，這批鳳梨卻宣告暫緩；原因是貿易商未申請輸入許可，包裝也不合規定。這不啻耍了全民一場。

陳吉仲的魔術再厲害，總會露出馬腳。（轉載自聯合報）

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