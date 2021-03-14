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才宣布進軍東奧竟出包 台蕉農藥超標遭日下架

記者葉冠妤／台北14日電
繼中國大陸禁止進口台灣鳳梨，如今又傳出日本公司驗出殺菌劑百克敏超標，要求下架750箱台灣香蕉。（本報資料照片）
繼中國大陸禁止進口台灣鳳梨，如今又傳出日本公司驗出殺菌劑百克敏超標，要求下架750箱台灣香蕉。（本報資料照片）

繼中國大陸禁鳳梨令後，如今又傳出日本公司在台灣香蕉驗出殺菌劑百克敏超標，要求下架，外界擔憂會影響台蕉輸日。對此，農委會強調，這是單一外銷業者未確實遵守日本農藥殘留安全要求所致，對於台灣香蕉輸日未受影響；農委會主委陳吉仲則說，為維護台灣農產的國際信譽，香蕉檢疫將比照鳳梨作法，全面提升檢疫比率。

台灣水果輸日量、值，近年來明顯成長，去年台灣生鮮水果輸日本為6428公噸、1555萬美元，分別較前年成長37％、29％，其中香蕉為主力出口品項之一，外銷日本金額成長32％。

不過陳吉仲日前才剛在臉書上宣布，繼香蕉成功進軍日本東奧後，台灣鳳梨、芒果、火龍果「良好農業規範（TGAP）2020 PLUS」也陸續獲東京奧運組委會認可。豈料，日本Wismettac10日在官網公告，指3月1日至3日交貨的台灣香蕉檢出殺菌劑百克敏値0.12ppm。

農糧署副署長姚志旺強調，這是單一個案，是一批貨中的一櫃香蕉有問題，數量共750箱。農委會表示，該批香蕉已全數在日銷毀。

農委會說明，百克敏主要用於防治炭疽病及黑星病，台日雙方容許量皆為0.02ppm，這次肇因是單一外銷業者未能確實遵守日本農藥殘留安全要求所致，已請縣市政府依農藥管理法裁處，被驗出殘藥的貨品也不得申請外銷獎勵補助。陳吉仲昨則是親自拍攝影片釋疑，強調數天前已由台灣駐日代表處掌握相關訊息，該個案是有單一外銷業者直接拿未符合「外銷供果園」標準的香蕉出口到日本所致。

陳吉仲說，已責成農糧署及全國各試驗改良場所，加強輔導農民落實田間管理、遵守用藥及安全採收期規範，也請包裝場強化選別作業及有害生物檢查；並要求防檢局加強取樣檢查，務必確認出口農產不含目標市場所關切的有害生物，才能核發輸出植物檢疫證明書。

台灣 日本 東京奧運

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